Усі необхідні речі тепер завжди під рукою: домашній лайфхак, який розриває TikTok
- Вірусний лайфхак з домашньою сумкою популярний у TikTok.
- Він допомагає організувати найнеобхідніші речі вдома.
Соціальні мережі переповнені хитрими порадами, які роблять домашні справи трохи легшими. Серед них – вірусний лайфхак для організації, який підійде тим, хто
Якщо вам набридло постійно бігати в пошуках зарядного пристрою, бальзаму для губ, пляшки з водою або інших речей, які потрібні щодня, домашня сумка може стати вашим рішенням для організації. Це просто, і вам не потрібно купувати купу контейнерів для зберігання чи витрачати цілий день на створення нової системи організації. Про це пише Good HouseKeeping.
Дивіться також Одна деталь – і стиль зникає: дизайнери назвали фатальні помилки на кухні
Що треба знати про вірусний лайфхак із домашньою сумкою?
Домашня сумка – зазвичай це органайзер або тканинний шопер із багатьма відділеннями – це геніальний спосіб організувати ваші найулюбленіші речі та тримати їх під рукою.
Цей вірусний лайфхак допомагає уникнути постійних блукань по дому у пошуках потрібних речей, економлячи ваші час та сили.
Ідея проста: носіть домашню сумку скрізь, куди йдете, і у вас завжди буде все необхідне.
Начиння сумки може бути різним: від книг, бальзамів для губ до зарядок для телефонів.
Наприклад, користувачка @aayalie на TikTok використовує свою домашню сумку як органайзер для щоденника.
Користувачка @suitebrenda ділиться, що домашня сумка – ідеальний інструмент для неї.
Я працюю вдома і постійно бігала з кімнати в кімнату в пошуках речей – моїх окулярів для читання, інгалятора, резинки для волосся, зарядного блоку для телефону, пилочки для нігтів тощо,
– розповідає Бренда Стер.
Як можна використовувати домашню сумку: дивіться відео
"Це здається такою дрібницею, але насправді заощаджує неймовірну кількість часу", – каже жінка.
Зазвичай домашня сумка не схожа на звичайну сумку для виходу – це більше шопер або органайзер. Дехто навіть обирає пластиковий органайзер для душу, бо його зручно носити, а секції допомагають впорядкувати речі.
"Домашня сумка рятує мене від постійного бігання по дому за всім необхідним", – зізнається Сабріна Перкінс, яка обрала великий шопер із багатьма відділеннями. Вона навіть зберігає в ньому пляшку з водою та кавову чашку.
Як просто підтримувати вдома порядок?
Видання The Spruce називає 7 порад для організації дому, які працюють у будь-якій кімнаті.
- Позбавляйтеся зайвого – почніть з однієї кімнати, шафи або шухляди. Використовуйте коробки для сміття, донату, переробки та переміщення речей. Викидайте зламані та непотрібні предмети.
- Визначте місце для всього – кожна річ має своє "домівку": шафа, коробка чи полиця. Так легше знайти і повернути речі на місце.
- Тримайте під рукою часто вживані речі – зберігайте їх там, де ви їх використовуєте. Наприклад, шкільні приладдя на кухні, щоденні прилади на столі.
- Цінність прозорих контейнерів та етикеток – чітко підписані коробки спрощують пошук і допомагають повертати речі на місце.
- Думайте вертикально – використовуйте стіни, дверцята шаф і полиці, щоб зберігати речі вгорі, економлячи простір.
- Ведіть списки – записуйте, де зберігаються важливі речі або що потрібно купити, щоб не забути і не купувати зайвого.
- Встановіть щоденні звички – застеляйте ліжко, витирайте поверхні, повертаючи речі на місце, і це допоможе підтримувати порядок щодня.
Як оновити інтер'єр без ремонту?
Хороший інтер'єр – це не лише меблі й колір стін, а й деталі, фактури та матеріали. Змінити базове оздоблення складно, але сучасні дизайнери пропонують прості способи освіжити простір без ремонту:
- Мідна стрічка замість латуні – дешевий і легкий спосіб додати металевий акцент на стіни.
- Гіпсокартон як декоративні панелі – вузькі листи з невеликими зазорами створюють сучасний геометричний ефект.
- Керамограніт на стіні – текстура каменю або бетону додає глибини і дорогого вигляду.
- Кухня без скляних фасадів – відкриті полиці і комбінації матеріалів роблять простір легшим і сучаснішим.