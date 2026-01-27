Вигадка або реальність: чи справді штори роблять оселю теплішою взимку

Холод легко проникає крізь приховані щілини у вікнах. Щоб краще утеплити дім узимку, не варто недооцінювати віконні покриття.

Штори, жалюзі та інші рішення допомагають утримувати тепло всередині оселі. Пише Martha Stewart.

Чому слід затуляти шторами вікна узимку?

Утримання тепла

Навіть якісні вікна пропускають тепло, а будь-яке покриття створює додатковий ізоляційний шар, який затримує тепле повітря та зменшує навантаження на систему опалення.

Менше протягів і холодних зон

Багато будинків мають непомітні щілини навколо вікон, через які заходить холод. Закривання вікон зменшує протяги.

Менші витрати на опалення

Коли тепло краще утримується в приміщенні, система опалення працює менш інтенсивно. Це може знизити рахунки за опалення до 10 – 20%, залежно від якості вікон.

Менше конденсату та вологи

Холодне скло притягує вологу, що може спричинити утворення плісняви навколо рам. Віконні покриття допомагають стабілізувати температуру та зменшити накопичення конденсату, захищаючи фарбу, оздоблення й стіни.

Як найкраще закривати вікна взимку?

Термоштори

Один із найефективніших і водночас естетичних варіантів. Вони блокують протяги, зменшують вплив холодного скла та утримують тепле повітря між вікном і тканиною. Штори мають повністю перекривати раму й бути зачиненими вночі, а вдень – відкриватися, щоб впустити сонячне тепло.

Стільникові жалюзі

Такі жалюзі мають повітряні кишені, які працюють як утеплювач. Вони зменшують втрати тепла, знижують рівень шуму й можуть як розсіювати світло, так і повністю його блокувати.

Саморобні рамки з плівкою

Для тих, хто хоче зберегти вид з вікна, підійдуть знімні рамки з пластиковою плівкою. Їх можна встановити на зиму й зняти навесні. Плівка створює герметичний повітряний бар'єр між теплим повітрям у приміщенні та холодним склом. Це бюджетне рішення, яке ефективно зупиняє протяги та тепловтрати.

Пухирчаста плівка

У крайньому разі можна використати бульбашкову плівку. Її кріплять безпосередньо до злегка зволоженого скла, створюючи додатковий утеплювальний шар.

Штори на вікнах утримують тепло в оселі / Фото Pinterest

Поширені помилки взимку:

Тримати штори зачиненими вдень – сонце дає безкоштовне тепло.

Залишати вікна без будь-якого покриття.

Закривати батареї шторами.

Не ремонтувати пошкоджені або зношені рами.

Використовувати однокамерні вікна без додаткової ізоляції.

Обирати занадто короткі або вузькі штори.

Не усувати протяги перед встановленням покриттів.

Як підвищити температуру вдома за допомогою штор?