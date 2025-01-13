Камін може бути ще й корисним: 10 креативних способів використання попелу у господарстві

Камін – це джерело тепла, яке створює вдома атмосферу затишку. Однак використання каміна та дров пов’язане з певними обов’язками, серед яких – утилізація попелу.

Як пише 24 Канал з посиланням на MyDomaine, замість того, щоб просто викидати його, існує безліч способів застосувати попіл із користю. Як ефективно застосувати його у домі та у саду, розповідаємо далі.

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Додайте попіл до компосту

Компостування – це екологічний спосіб зменшення відходів. Додавання камінного попелу ж в компост може збагатити ґрунт поживними речовинами, що зробить сад здоровішим.

Видаляйте липкі залишки з банок

Змішайте попіл із водою, щоб створити м’яку абразивну пасту. Використовуйте її для очищення банок від липких залишків після етикеток.

Нейтралізуйте запахи

Лужні властивості попелу допоможуть усунути неприємні запахи в холодильнику, сміттєвому баку чи котячому туалеті. Просто поставте трохи попелу в невеликій мисці в потрібному місці.

Очищуйте скло каміна

Забруднені скляні дверцята каміна легко очистити пастою з попелу та води. Нанесіть її на охололе скло, протріть, і воно засяє чистотою.

Захищайтеся від ожеледі

Попіл можна використовувати замість солі чи гравію для зчеплення на крижаних поверхнях. Це стане в пригоді взимку, коли слід посипати тротуар чи дорогу.

Є безліч способів використовувати попіл з користю / Фото Freepik

Відлякуйте шкідників

Розсипання попелу у вразливих місцях будинку допоможе утримати комах та гризунів без застосування хімічних засобів.

Запобігайте цвілі

Попіл ефективно поглинає вологу, тому його можна використовувати в місцях із підвищеною вологістю, таких як підвали чи гаражі.

Чистьте решітки гриля

Залишки їжі на решітках гриля легко видаляються пастою з попелу. Нанесіть її на решітки, очистьте і ретельно змийте водою.

Прочищайте каналізацію

Попіл можна використати для боротьби із засміченнями в каналізації. Насипте його у стік, залийте теплою водою та зачекайте кілька годин, перш ніж змити.

Поліруйте срібло

Для відновлення блиску срібла створіть пасту з попелу й води. Нанесіть її на срібні предмети, акуратно відполіруйте та змийте залишки.