Як пише 24 Канал з посиланням на MyDomaine, замість того, щоб просто викидати його, існує безліч способів застосувати попіл із користю. Як ефективно застосувати його у домі та у саду, розповідаємо далі.
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Додайте попіл до компосту
Компостування – це екологічний спосіб зменшення відходів. Додавання камінного попелу ж в компост може збагатити ґрунт поживними речовинами, що зробить сад здоровішим.
Видаляйте липкі залишки з банок
Змішайте попіл із водою, щоб створити м’яку абразивну пасту. Використовуйте її для очищення банок від липких залишків після етикеток.
Нейтралізуйте запахи
Лужні властивості попелу допоможуть усунути неприємні запахи в холодильнику, сміттєвому баку чи котячому туалеті. Просто поставте трохи попелу в невеликій мисці в потрібному місці.
Очищуйте скло каміна
Забруднені скляні дверцята каміна легко очистити пастою з попелу та води. Нанесіть її на охололе скло, протріть, і воно засяє чистотою.
Захищайтеся від ожеледі
Попіл можна використовувати замість солі чи гравію для зчеплення на крижаних поверхнях. Це стане в пригоді взимку, коли слід посипати тротуар чи дорогу.
Є безліч способів використовувати попіл з користю / Фото Freepik
Відлякуйте шкідників
Розсипання попелу у вразливих місцях будинку допоможе утримати комах та гризунів без застосування хімічних засобів.
Запобігайте цвілі
Попіл ефективно поглинає вологу, тому його можна використовувати в місцях із підвищеною вологістю, таких як підвали чи гаражі.
Чистьте решітки гриля
Залишки їжі на решітках гриля легко видаляються пастою з попелу. Нанесіть її на решітки, очистьте і ретельно змийте водою.
Прочищайте каналізацію
Попіл можна використати для боротьби із засміченнями в каналізації. Насипте його у стік, залийте теплою водою та зачекайте кілька годин, перш ніж змити.
Поліруйте срібло
Для відновлення блиску срібла створіть пасту з попелу й води. Нанесіть її на срібні предмети, акуратно відполіруйте та змийте залишки.