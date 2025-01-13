Как пишет 24 Канал со ссылкой на MyDomaine, вместо того, чтобы просто выбрасывать его, существует множество способов применить пепел с пользой. Как эффективно применить его в доме и в саду, рассказываем далее.

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Добавьте пепел в компост

Компостирование – это экологический способ уменьшения отходов. Добавление каминного пепла же в компост может обогатить почву питательными веществами, что сделает сад здоровым.

Удаляйте липкие остатки из банок

Смешайте золу с водой, чтобы создать мягкую абразивную пасту. Используйте ее для очистки банок от липких остатков после этикеток.

Нейтрализуйте запахи

Щелочные свойства золы помогут устранить неприятные запахи в холодильнике, мусорном баке или кошачьем туалете. Просто поставьте немного пепла в небольшой миске в нужном месте.

Очищайте стекло камина

Загрязненные стеклянные дверцы камина легко очистить пастой из пепла и воды. Нанесите ее на остывшее стекло, протрите, и оно засияет чистотой.

Защищайтесь от гололеда

Пепел можно использовать вместо соли или гравия для сцепления на ледяных поверхностях. Это пригодится зимой, когда следует посыпать тротуар или дорогу.

Есть множество способов использовать пепел с пользой / Фото Freepik

Отпугивайте вредителей

Рассыпание пепла в уязвимых местах дома поможет удержать насекомых и грызунов без применения химических средств.

Предотвращайте плесень

Пепел эффективно поглощает влагу, поэтому его можно использовать в местах с повышенной влажностью, таких как подвалы или гаражи.

Чистите решетки гриля

Остатки пищи на решетках гриля легко удаляются пастой из пепла. Нанесите ее на решетки, очистите и тщательно смойте водой.

Прочищайте канализацию

Пепел можно использовать для борьбы с засорами в канализации. Насыпьте его в сток, залейте теплой водой и подождите несколько часов, прежде чем смыть.

Полируйте серебро

Для восстановления блеска серебра создайте пасту из пепла и воды. Нанесите ее на серебряные предметы, аккуратно отполируйте и смойте остатки.