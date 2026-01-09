Який лайфхак допоможе візуально збільшити простір: простий трюк дизайнерів
- Відмова від стельових плінтусів та використання мінімалізму допомагають створити відчуття простору та візуально збільшити кімнату.
- Для підсилення ефекту рекомендується використовувати контрастні кольори, вертикальні малюнки та підсвічування.
У сучасному дизайні інтер'єрів дедалі частіше відмовляються від традиційних стельових плінтусів. Їм на зміну приходять чисті лінії та мінімалізм, які допомагають створити відчуття простору, легкості та "повітря" навіть у невеликих кімнатах.
Який лайфхак допоможе візуально збільшити простір – розкаже 24 Канал з посиланням на "РадіоТрек".
У чому полягає ефект "парної" стелі?
Відсутність стельового плінтуса робить перехід між стінами та стелею майже непомітним. Завдяки цьому виникає ілюзія, що стеля ніби "плаває" у повітрі, а приміщення здається вищим, ніж є насправді. Погляд природно спрямовується вгору, і простір візуально "відкривається", втрачаючи відчуття замкненості.
Про які технічні нюанси варто знати?
Такий дизайнерський прийом потребує бездоганного виконання. Поверхні стін і стелі мають бути ідеально рівними, адже будь-які нерівності одразу впадають в очі. Для компенсації невеликого зазору, який виникає через температурні зміни матеріалів, фахівці використовують еластичний герметик у тон стелі. Він залишається непомітним, але водночас зберігає гнучкість і запобігає появі тріщин.
Приклад, коли не використовують стельовий плінтус / Фото Pinterest
Як підсилити візуальний ефект?
Щоб ще більше "підняти" стелю, дизайнери Ideal Home радять скористатися кількома простими лайфхаками:
завести стельове покриття на стіну на 5 – 10 сантиметрів, утворивши вузький світлий кант;
використовувати контрастні кольори або шпалери з вертикальним малюнком, які візуально витягують простір;
додати підсвічування по периметру – LED-стрічку чи точкові світильники, що спрямовують світло вгору.
Окрему роль відіграють глянцеві натяжні стелі – вони відбивають світло та навколишній простір, створюючи відчуття більшого об'єму.
Які кольори миттєво заспокоюють ваш дім?
Дизайнери рекомендують використовувати спокійні, м'які відтінки, такі як сині та голубувато-зелені тони, для створення гармонії та зниження стресу.
Нейтральні кольори, як-от білий, кремовий і бежевий, підходять для великих приміщень, створюючи універсальний фон для кольорових акцентів.