Експерти назвали простий трюк із фарбою, який робить маленьку кімнату більшою та світлішою

Маленькі або незручні кімнати – вузькі, нерівні чи з низькою стелею – часто складно оформити. Але дизайнери кажуть: є простий спосіб візуально зробити простір більшим – достатньо правильно вибрати колір стін.

Троє експертів з кольору радять використовувати світлі холодні відтінки. Про це пише Ideal Home.

Як візуально збільшити кімнату за допомогою кольору?

За словами фахівців, такі відтінки візуально "відсувають" стіни, роблять кімнату світлішою, спокійнішою та просторішою.

Світлі холодні кольори:

відбивають більше світла;

мають "повітряний" ефект;

не перевантажують простір;

візуально створюють відчуття відкритості.

Особливо добре це працює у маленьких вітальнях, спальнях і вузьких кімнатах.

Експерти радять використовувати ніжно-блакитні відтінки, приглушений світло-зелений, м'які прохолодні пастельні кольори.

Водночас не варто обирати занадто "крижаний" або яскраво-холодний колір, особливо для кімнат із невеликою кількістю сонця.

Для кращого ефекту дизайнери радять:

використовувати фарбу з легким сатиновим блиском;

додавати натуральні текстури – дерево, льон, ротанг;

робити хороше освітлення;

уникати надто темних деталей у маленькому просторі.

Як зрозуміти, що колір "холодний": Холодні відтінки зазвичай мають синій, зелений, фіолетовий підтон. Теплі кольори, навпаки, віддають жовтим, помаранчевим або червоним. Просте правило: теплі кольори асоціюються із сонцем і піском, а холодні – з небом, водою та тінню.

Холодні відтінки візуально розширюють простір / Фото Future PLC / Benjamin Moore

Як зробити маленьку кімнату візуально більшою без перепланування

Багато маленьких кімнат здаються тісними не через площу, а через неправильне розташування меблів, освітлення та кольори. Дизайнери кажуть: щоб зробити простір візуально більшим, не обов’язково зносити стіни. Про це пише JJones Design Co.

Почніть із розташування меблів

Головна помилка – ставити всі меблі впритул до стін. Через це кімната може здаватися ще вужчою. Краще:

трохи відсунути диван від стіни;

залишити зручні проходи;

не перевантажувати центр кімнати.

Так простір видаватиметься більш відкритим.

Використовуйте висоту кімнати

Дизайнери радять "піднімати" погляд вгору:

вішати штори майже під стелю;

обирати високі полиці й дзеркала;

використовувати вертикальні елементи декору.

Це візуально робить стелю вищою.

Обирайте правильні кольори

Не обов'язково фарбувати все в білий. Краще працюють:

м'які нейтральні відтінки,

спокійні кольори без сильного контрасту,

схожі відтінки для стін, меблів і текстилю.

Коли кольори плавно поєднуються, кімната здається просторішою.

Додайте більше світла

Однієї люстри часто недостатньо. Щоб кімната видавалася більшою, використовуйте кілька джерел світла, підсвічуйте темні кути, додавайте дзеркала та світлі поверхні, які відбивають світло.

Обирайте "легкі" меблі

Масивні меблі перевантажують маленький простір. Краще підійдуть:

меблі на ніжках;

скляні або тонкі столики;

менше, але більші й пропорційні предмети.

Не перевантажуйте декором

Занадто багато дрібних деталей створюють відчуття хаосу. Дизайнери радять:

один великий акцент замість багатьох дрібних;

менше декору на відкритих поверхнях;

залишати трохи "вільного" простору.

Саме простота й порядок допомагають маленькій кімнаті видаватися більшою.

Як візуально збільшити маленьку ванну

Вибір плитки для ванної впливає не лише на стиль, а й на те, наскільки просторим здаватиметься приміщення. У 2026 році дизайнери все частіше використовують плитку, щоб візуально збільшити простір без ремонту чи перепланування. Для цього важливі колір, форма, текстура та спосіб укладання плитки.

Світлі відтінки – білий, кремовий, бежевий – краще відбивають світло і роблять ванну візуально більшою. А от занадто темних і яскравих кольорів дизайнери радять уникати.

Серед найкращих матеріалів:

порцелянова плитка – міцна і практична для підлоги;

керамічна – хороша для стін;

натуральний камінь або тераццо – додають інтер'єру дорогого вигляду.

У тренді зараз матові та трохи текстуровані поверхні – вони роблять ванну затишнішою.