Як не платити за кондиціонер: дизайнери назвали простий трюк, який реально працює

З настанням літньої спеки багато хто стикається з однією й тією ж проблемою: у квартирі стає душно, а рахунки за електроенергію стрімко ростуть через постійно увімкнений кондиціонер. Втім, дизайнери запевняють – є значно простіший і дешевший спосіб зберегти прохолоду в домі.

За словами експертів блогу Martha Stewart, ключ до комфортної температури – правильне оформлення вікон. Як пояснили фахівці, саме штори, фіранки та жалюзі можуть стати ефективним бар'єром проти спеки.

Як штори допоможуть охолодити квартиру?

Одним із найефективніших рішень є штори з підкладкою. Вони блокують прямі сонячні промені та не дають теплу проникати всередину приміщення. Особливо добре працюють тканини зі змішаних матеріалів – льону та бавовни: вони не перевантажують інтер'єр і водночас виконують практичну функцію.

Ще один популярний прийом – поєднання прозорих і щільних штор. Напівпрозорі тканини розсіюють світло, роблячи його м'якшим, а щільні – забезпечують повний захист у найспекотніші години дня.

Цікаво, що дослідження на ScienceDirect підтверджує: штори справді зменшують кількість тепла, яке заходить у кімнату через вікна. Вони створюють своєрідний бар'єр і "повітряну подушку", завдяки чому в приміщенні довше зберігається прохолода навіть у спеку.



Як охолодити кімнату за допомогою штор

А як щодо кольору?

Дизайнери наголошують: світлі відтінки – це не просто естетика. Нейтральні кольори, як-от пісочний, слонова кістка чи світло-сірий, відбивають сонячне світло, тоді як темні – навпаки, поглинають тепло.

Втім, для тих, хто хоче додати характеру інтер'єру, підійдуть глибші відтінки – оливковий, тютюновий або графітовий. Вони створюють атмосферу затишку, не втрачаючи функціональності.

Які штори працюють найкраще?

Водночас штори з ефектом blackout залишаються одним із найефективніших варіантів для боротьби зі спекою. Завдяки щільній структурі вони майже повністю блокують сонячне світло, не даючи приміщенню швидко нагріватися навіть у найспекотніші години дня.

Крім того, такі штори виконують ще одну важливу функцію – захищають меблі, підлогу та текстиль від вигорання під впливом ультрафіолету. Це не лише допомагає зберегти комфортну температуру, а й продовжує термін служби інтер'єру.

Раніше ми писали, що альтернативами традиційним шторам можуть бути більш сучасні та функціональні рішення для захисту від сонця і перегріву приміщення. Наприклад, спеціальні плівки на скло зменшують кількість ультрафіолету та тепла, яке проникає в кімнату, і при цьому майже не змінюють вигляд вікна.