Один шкідник – і врожаю не буде: як врятувати полуницю

З настанням весни полуничні грядки дедалі частіше страждають від личинок травневого хруща, відомих у народі як "борозняки". Ці шкідники живуть під землею, тому довго залишаються непомітними, однак здатні за короткий час знищити навіть здорові кущі.

Експерти Cluboz попереджають: одна велика личинка може за ніч повністю перегризти коріння рослини, що призводить до її загибелі.

Як розпізнати проблему?

Про перші "симптоми" проблеми говорить раптове в'янення полуниці. Якщо кущ виглядає слабким, а при легкому потягуванні легко виходить із ґрунту без коренів – це явна ознака ураження. У такому випадку варто:

негайно перевірити ґрунт,

знайти і знищити личинку,

а рослину спробувати врятувати за допомогою стимуляторів росту.

Фахівці наголошують: боротьба з хрущем починається ще до висадки рослин. Глибоке перекопування землі восени та навесні допомагає знищити личинок, піднімаючи їх на поверхню, де вони гинуть від холоду або стають здобиччю птахів.

Також важливо контролювати дорослих жуків у травні – саме вони відкладають яйця у ґрунт. Для цього використовують світлові пастки або механічно струшують комах із дерев.



Як виглядає личинка травневого хруща / Фото Unsplash

Які народні засоби добре працюють?

Як розповідає "Зелена садиба", серед екологічних методів популярними залишаються народні засоби. Зокрема, розчин нашатирного спирту (20 мілілітрів на 10 літрів води), яким поливають кущі під корінь, відлякує шкідників і водночас підживлює рослини азотом.

Ефективним також вважається настій цибулиння та висаджування рослин-сидератів, таких як гірчиця або люпин – їх коріння робить ґрунт непридатним для життя личинок. У випадку масового ураження доводиться застосовувати більш сильні засоби.

