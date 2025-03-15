Слід робити регулярно: як та для чого зливати воду з пральної машини
- Регулярне зливання води з пральної машини запобігає розмноженню мікроорганізмів і допомагає уникнути поломок через засмічення зливного шланга або помпи.
- Для профілактичного обслуговування злив води рекомендується робити раз на 3 – 6 місяців, а в умовах підвищеної вологості – щомісячно.
Хоча може здатися, що пральна машина сама по собі підтримує чистоту, її також потрібно регулярно очищати. Частина цього процесу включає злив води, що важливо як для профілактичного обслуговування, так і в екстрених випадках, коли прилад перестає працювати належним чином.
Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, знання того, як правильно злити воду, стане в пригоді, якщо ваша пральна машина зупинилася в середині циклу, залишивши барабан наповненим водою. Крім того, якщо ви плануєте переїзд або відчуваєте неприємний запах від приладу, ця навичка також стане корисною. Як же зливати воду з пралки, розповідаємо далі.
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Чому потрібно зливати воду з пральної машини
По-перше, тепле та вологе середовище у пралці сприяє розмноженню мікроорганізмів, які можуть викликати неприємний запах і псувати білизну, тож важливо прибирати зайву вологу.
По-друге, якщо машина не зливає воду, можливо, засмічений зливний шланг або помпа. Регулярне очищення допоможе уникнути дорогого ремонту.
Крім того, пральну машину може бути необхідно зневоднити перед транспортуванням, щоб уникнути пошкоджень.
А якщо машина несправна, злив зайвої води допоможе уникнути витоків і псування підлоги.
Як часто потрібно зливати воду з пральної машини
Для профілактичного обслуговування це достатньо робити раз на 3 – 6 місяців. Або у вологих кліматичних умовах – щомісячно.
Як злити воду з пралки: дивіться відео
Якщо ж з’являються коди помилок, що вказують на проблеми зі зливом, необхідно виконати злив і очистити шланги.
Як злити воду з пральної машини
Для того, щоб злити воду з пральної машинки, відключіть її від електромережі та перекрийте подачу води.
Далі знайдіть зливний шланг на задній або передній частині машини та поставте відро під з’єднання шланга з машиною.
Тепер від’єднайте шланг і перевірте його на засмічення (ворсинки, дрібні речі, що могли потрапити всередину.
Дочекайтеся, поки вода витече, очистьте шланг і встановіть його назад. Не забудьте перевірити правильність підключення перед тим, як знову вмикати пральну машинку.
До слова, для догляду за технікою важливо не тільки зливати воду, а й чистити фільтр пралки.