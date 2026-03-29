Улюблений колір Коко Шанель: як зробити квартиру візуально дорожчою

Іноді достатньо одного кольору, щоб квартира виглядала не просто стильно, а по-справжньому дорого. Дизайнери давно користуються цим прийомом, обираючи глибокі, насичені відтінки, що формують відчуття статусу.

Як пише Homes and Gardens, серед них беззаперечним фаворитом залишається чорний. Саме цей колір свого часу Коко Шанель зробила символом елегантності у світі моди.

Як використати чорний колір в інтер'єрі?

Дизайнери обожнюють чорний колір, бо він не перевантажує простір і не виглядає нав'язливо, але миттєво додає глибини, структури та характеру. Він підкреслює лінії, робить простір зібраним і продуманим. Навіть невеликі деталі у цьому кольорі створюють ефект дизайнерського підходу. Його часто використовують у:

рамках і декорі меблях,

текстилі,

світильниках.

Важливо й те, що чорний не просто створює контраст – він підсилює фактури. На його фоні дерево виглядає теплішим, метал – дорожчим, а скло – чистішим і виразнішим.

Як не зіпсувати ефект?

Попри всі переваги, з чорним легко переборщити. Його надлишок може "з'їсти" світло і зробити кімнату похмурою. Щоб цього уникнутивидання Simpolo рекомендує:

додавати чорний поступово – через деталі,

поєднувати його зі світлими відтінками (білий, кремовий, бежевий),

подбати про хороше освітлення.

Контраст – головний союзник чорного. Саме він створює ефект "дорогого простору".



Як зробити квартиру візуально дорожчою / Фото Pinterest

Де чорний працює найкраще?

У сучасних інтер'єрах чорний формує атмосферу мінімалізму та впевненості. Простір виглядає стримано, але дорого. У класичних стилях він також доречний – особливо в поєднанні зі світлою базою. Такий контраст додає елегантності без зайвої помпезності.

Не обов'язково змінювати все. Іноді достатньо одного акценту:

чорного світильника,

журнального столика,

дзеркала в темній рамі.

Такі деталі здатні змінити сприйняття простору швидше, ніж повний ремонт. Багато хто боїться чорного, вважаючи його надто сміливим.

