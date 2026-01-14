Ви могли це не знати: домашні прилади, які "мотають" світло найбільше
- Холодильники та морозильні камери є найбільшими споживачами енергії, зокрема холодильник може споживати від 200 до 500 кВт·год на рік.
- Електрообігрівачі споживають найбільше енергії серед побутових приладів, приблизно 3800 кВт·год на рік.
На тлі складної ситуації в енергетиці дуже важливо розібратися, які з побутових приладів споживають найбільше електроенергії, і зменшити їх використання. Деякі гаджети "мотають" світла більше, ніж ми думаємо.
Деякі гаджети, якщо часто ними користуватися або залишати в режимі очікування, непомітно споживають багато електроенергії, передає 24 Канал із посиланням на Futura.
Які прилади витрачають багато електрики?
Серед них:
- інтернет-роутери – близько 165 кВт·год на рік;
- духовки – 130 кВт·год;
- варильні поверхні – 236 кВт·год;
- мікрохвильові печі – приблизно 90 кВт·год.
Інші щоденні прилади – чайники, кавоварки, пилососи – споживають менше світла, але з часом також впливають на рахунок.
Очолюють список побутових споживачів енергії холодильники та морозильні камери.
Один лише холодильник може забезпечувати майже чверть усього домашнього споживання – від 200 до 500 кВт·год на рік залежно від моделі.
Холодильники накручують найбільше світла серед інших побутових приладів / Фото Pixabay
Морозильник відстає ненабагато – 100–500 кВт·год на рік. Цей показник різко зростає, якщо не проводити регулярне розморожування. Навіть тонкий шар інею товщиною 3 міліметрів може підвищити споживання електроенергії до 30%.
Одразу за холодильниками йдуть прилади, пов'язані з комфортом і пранням.
- Електрообігрівачі – найбільші "порушники": у середньому споживають близько 3800 кВт·год на рік.
- Сушильні машини споживають приблизно 350 кВт·год щороку.
- Пральні машини використовують близько 191 кВт·год на рік, а посудомийні – приблизно 240 кВт·год.
Тим часом експерт із фінансів Мартін Льюїс називає сушарку "демонічним приладом" через високі витрати електроенергії. Як пише WalesOnline, фахівці радять зекомити на сушарці у такий спосіб:
- Чистіть фільтри від ворсу та випарника – забиті фільтри змушують мотор працювати важче, що збільшує споживання.
- Розташовуйте сушарку в добре вентильованій кімнаті – це запобігає перегріву.
- Не набивайте барабан занадто повно – одяг висихає довше, і прилад працює більше.
- Не залишайте барабан майже порожнім – менше циклів на тиждень = менше витрат.
- Використовуйте програми з сенсором сушіння, якщо вони доступні – цикл зупиняється, коли одяг висох.
- Сушильні кульки – вбирають надлишок води і покращують циркуляцію повітря, скорочуючи час сушіння.
Що додають у піч, щоб дрова горіли вдвічі ефективніше?
У морозні дні тепло в домі залежить від ефективності печі або каміна. Навіть достатньо дров, тепло швидко втрачається через слабку тягу або сажу в димоході.
- Догляд за піччю: регулярне чищення димоходу підвищує тепло й безпеку.
- Лайфхак: додавайте добре висушені картопляні шкірки на розпечені дрова на 15–20 хв — це зменшує сажу і рівномірніше розподіляє тепло.
- Організація простору: не ставте меблі близько до печі, щоб тепло краще циркулювало.
- Вибір дров: Найефективніші – сухі тверді породи: береза (гарний баланс ціни й тепла), яблуня, груша, вільха (дають трохи менше тепла)