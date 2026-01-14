Ви могли це не знати: домашні прилади, які "мотають" світло найбільше

На тлі складної ситуації в енергетиці дуже важливо розібратися, які з побутових приладів споживають найбільше електроенергії, і зменшити їх використання. Деякі гаджети "мотають" світла більше, ніж ми думаємо.

Деякі гаджети, якщо часто ними користуватися або залишати в режимі очікування, непомітно споживають багато електроенергії, передає 24 Канал із посиланням на Futura.

Які прилади витрачають багато електрики?

Серед них:

інтернет-роутери – близько 165 кВт·год на рік;

духовки – 130 кВт·год;

варильні поверхні – 236 кВт·год;

мікрохвильові печі – приблизно 90 кВт·год.

Інші щоденні прилади – чайники, кавоварки, пилососи – споживають менше світла, але з часом також впливають на рахунок.

Очолюють список побутових споживачів енергії холодильники та морозильні камери.

Один лише холодильник може забезпечувати майже чверть усього домашнього споживання – від 200 до 500 кВт·год на рік залежно від моделі.

Холодильники накручують найбільше світла серед інших побутових приладів / Фото Pixabay

Морозильник відстає ненабагато – 100–500 кВт·год на рік. Цей показник різко зростає, якщо не проводити регулярне розморожування. Навіть тонкий шар інею товщиною 3 міліметрів може підвищити споживання електроенергії до 30%.

Одразу за холодильниками йдуть прилади, пов'язані з комфортом і пранням.

Електрообігрівачі – найбільші "порушники": у середньому споживають близько 3800 кВт·год на рік.

– найбільші "порушники": у середньому споживають близько 3800 кВт·год на рік. Сушильні машини споживають приблизно 350 кВт·год щороку.

споживають приблизно 350 кВт·год щороку. Пральні машини використовують близько 191 кВт·год на рік, а посудомийні – приблизно 240 кВт·год.

Тим часом експерт із фінансів Мартін Льюїс називає сушарку "демонічним приладом" через високі витрати електроенергії. Як пише WalesOnline, фахівці радять зекомити на сушарці у такий спосіб:

Чистіть фільтри від ворсу та випарника – забиті фільтри змушують мотор працювати важче, що збільшує споживання.

Розташовуйте сушарку в добре вентильованій кімнаті – це запобігає перегріву.

Не набивайте барабан занадто повно – одяг висихає довше, і прилад працює більше.

Не залишайте барабан майже порожнім – менше циклів на тиждень = менше витрат.

Використовуйте програми з сенсором сушіння, якщо вони доступні – цикл зупиняється, коли одяг висох.

Сушильні кульки – вбирають надлишок води і покращують циркуляцію повітря, скорочуючи час сушіння.

