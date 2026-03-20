13 культур, насіння яких слід замочувати перед посівом

Щоб отримати високий врожай, перед посівом багато насіння замочують. Це допомагає прискорити проростання, покращити схожість і знезаразити матеріал.

Особливо важливо замочувати насіння, зібране власноруч, адже воно може містити мікроорганізми та потребує стимуляції росту. Про це пише "ТСН".

Яке насіння варто замочувати перед посадкою?

Помідори: їх не лише замочують, а й загартовують: спочатку ставлять у холодильник, потім тримають при кімнатній температурі перед посадкою.

Перець: обов'язково пророщують. Без цього перші сходи можуть з'явитися лише через 20 днів.

Селера, петрушка, морква: насіння кладуть у тканинний мішечок, промивають гарячою водою 20 хвилин, залишають у вологому мішку на кілька днів, потім висушують і садять.

Огірки, гарбуз, кабачки, патисон: пророщують для кращої схожості та міцніших сходів.

Буряк: замочують і пророщують лише при пізньому посіві, коли ґрунт уже прогрівся; навесні сіють сухим.

Горох, квасоля, боби: пророщують тільки при пізньому посіві. Ранньою весною можна сіяти без замочування.

Перець треба пророщувати

Як правильно замочувати насіння?

Використовуйте очищену воду. Для швидких сходів можна додати біостимулятор росту.

Не кладіть голе насіння у воду: загорніть його у серветку або фільтрувальний папір із доступом повітря і світла.

Залийте воду так, щоб покрити тканину з насінням.

Температура води має бути 25 – 27 градусів тепла, щонайменше 20 градусів тепла.

Накрийте контейнер плівкою або склом для ефекту теплиці.

Тримайте в темному місці, без прямого сонця.

Міняйте воду кожні 4 – 5 годин.

Час замочування залежить від культури:

кроп, цибуля, петрушка, морква – 48 годин;

кабачки, буряк, огірки, кавун, капуста, томати – 17 – 18 годин;

горох і квасоля – 12 – 15 годин.

Яке насіння не варто замочувати перед посадкою?

Не всі насіння потрібно замочувати перед посадкою – у деяких випадках це тільки ускладнює сівбу і знижує схожість. Маленьке або слизьке насіння після замочування злипаються, стають важкими для рівномірного посіву і проростають гірше. Про це пише Epic Gardening.

До таких культур належать:

Овочі: салат, редис, шпинат, базилік;

Трави: орегано, майоран, чебрець;

Ягідні та квіткові: полуниця, петунія, фіалки, льон, наперстянка;

Супердрібні або слизькі насінини: чіа.

Їх сіють сухими, без попереднього замочування, прямо на ґрунт або у стартові піддони, іноді лише злегка присипаючи землею, щоб забезпечити світло і рівномірну вологість для проростання.

