SPA вдома: 5 рослин, які додадуть затишку ванній кімнаті

Ванна кімната давно перестала бути лише функціональним простором – у 2026 році її дедалі частіше перетворюють на місце для релаксу. І кімнатні рослини там відіграють ключову роль: вони додають свіжості, "оживляють" інтер'єр і чудово почуваються у вологому середовищі.

Навіть за нестачі природного світла можна підібрати невибагливі варіанти, які легко адаптуються до таких умов. Які рослини обрати для ванни – розповіло видання Better Homes and Gardens.

Які рослини ідеально підійдуть для ванної кімнати?

Драцена Сандера

Ця рослина, відома як "лакі-бамбук", – один із найпростіших варіантів для ванної. Вона може рости навіть у звичайній воді, без ґрунту, що робить її ідеальною для приміщень із високою вологістю. Драцена добре переносить тінь, не потребує частого догляду й чудово виглядає в мінімалістичних інтер'єрах. Достатньо лише слідкувати, щоб у ємності завжди була чиста вода.

Хедера

Плющ або хедера – ідеальна рослина для створення "живих" акцентів. Її довгі пагони красиво спадають із полиць або підвісних кашпо, додаючи ванній затишку. Вона добре переносить тінь і любить вологе повітря, тому у ванній практично не потребує обприскування. Головне – підтримувати ґрунт злегка вологим.

Рослини у ванній кімнаті додають затишку / Фото Unsplash

Філодендрон

Філодендрон – класика серед тропічних рослин. Він обожнює вологість і легко адаптується до умов ванної кімнати. Для темних приміщень краще обирати сорти з однотонним зеленим листям. Рослина не потребує частого поливу, але добре реагує на вологе повітря і періодичне підживлення.

Сансев'єрія

Сансев'єрія, відома як "тещин язик", – одна з найневибагливіших рослин. Вона добре переносить як вологість, так і нестачу світла. Поливати її потрібно рідко – лише після повного висихання ґрунту. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на догляд.

Аспідистра

Аспідистра – одна з найвитриваліших кімнатних рослин. Вона може рости навіть у повній тіні й не потребує особливого догляду. Її великі глянцеві листки додають інтер'єру тропічного вигляду. Рослина не боїться короткочасної посухи, але не любить надмірного поливу – це варто враховувати.

Чому варто додати рослини у ванну?

Як пише Times of India, рослини не лише прикрашають простір, а й:

створюють атмосферу спа прямо вдома;

покращують мікроклімат;

додають інтер'єру глибини та затишку.

У 2026 році тренд на "живі" інтер'єри лише посилюється, і навіть невелика рослина у ванній може повністю змінити відчуття від простору.

