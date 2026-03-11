3 типи дерев, які не можна білити навесні, бо вони загинуть

Навесні багато садівників активно доглядають за садом. Однією з популярних процедур є побілка дерев. Вважається, що вона допомагає захистити кору від шкідників, сонячних опіків і різких перепадів температур. Однак така обробка підходить не всім рослинам.

У деяких випадках весняне нанесення вапна може навіть зашкодити деревам, особливо молодим або тим, що мають ніжну кору. Про це пише "ТСН".

Які дерева краще не білити навесні?

Молоді дерева

Найбільш чутливими до побілки є молоді саджанці. Їхня кора ще тонка та легко пошкоджується. Вапняний розчин може спричинити опіки або порушити природний захисний шар. Через це дерево слабшає, повільніше росте і стає більш вразливим до хвороб та шкідників.

Кісточкові плодові дерева

До них належать вишня, черешня, абрикос і персик. У цих культур кора ніжніша, ніж у багатьох інших дерев. Якщо використовувати занадто міцний вапняний розчин, на ній можуть з'явитися тріщини або інші пошкодження.

Декоративні дерева

Чимало декоративних видів мають тонку або особливу структуру кори, яка не потребує побілки. У природних умовах такі дерева добре переносять сонце та температурні зміни, тому нанесення вапна може лише порушити їхній природний захист і навіть погіршити зовнішній вигляд.

Коли і як білити дерева?

Досвідчені садівники радять проводити побілку 2 – 3 рази на рік. Про це пише Climapod.

Осінь (жовтень – листопад)

Це найважливіша побілка. Вона захищає дерева від морозів, сонячних опіків та зимових пошкоджень.

Кінець зими — початок весни (лютий – березень)

У цей час оновлюють осінній шар побілки, щоб захистити кору від перепадів температури.

Літо (за потреби)

Якщо побілку змило дощами або вона почала обсипатися, її можна оновити.

У лютому та березні сонце може сильно нагрівати темний стовбур. Уночі температура різко падає, і через це кора може тріскатися. Білий колір відбиває сонячне світло, тому стовбур менше нагрівається і краще захищений від морозних пошкоджень.

Якщо восени дерева не побілили, це варто зробити у лютому або на початку березня. Після квітня така процедура вже майже не має захисного ефекту.

Як правильно білити дерева:

Зазвичай білять стовбур від основи до перших гілок, а також нижні гілки приблизно на третину їхньої довжини.

Для побілки використовують різні суміші: вапняний розчин, водоемульсійні фарби, спеціальні садові фарби

Щоб суміш краще трималася на корі, до неї іноді додають глину, молоко, мило, казеїновий або ПВА-клей.

Під час побілки важливо, щоб погода була сухою – тоді суміш добре висохне і забезпечить надійний захист дерева.

Які дерева варто обрізати у березні?

Рання весна – важливий час для догляду за садом. Обрізка дерев і кущів допомагає рослинам краще рости, формувати нові пагони, рясніше цвісти та давати кращий урожай. Хоча багато рослин обрізають у квітні, деякі варто підстригти вже у березні.