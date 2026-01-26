Які дрова не варто топити – вони лише "забирають" тепло з будинку
- Не рекомендується використовувати пофарбовану, хімічно оброблену, сирі або смолисті дрова для опалення, оскільки вони можуть виділяти токсичні речовини, димити та засмічувати димар.
- Дрова слід зберігати під накриттям, на піддонах або цеглі, з хорошою вентиляцією, щоб уникнути накопичення вологи.
Не вся деревина безпечна й ефективна для обігріву. Деякі дрова можуть нашкодити і здоров'ю, і опалювальній системі.
Яку деревину не варто використовувати для опалення будинку, розповів Микола Коваленко у коментарі для "Знай.ua".
Якими дровами не слід топити оселю?
Не можна топити:
- пофарбовану або хімічно оброблену деревину, яка під час горіння вона виділяє токсичні речовини.
- сирі дрова сильно димлять, погіршують тягу та сприяють утворенню креозоту в димоході.
- смолисті породи (сосна, ялина) іскряться, "стріляють" жаринками й швидко засмічують димар сажею.
- дрова з пліснявою, гниллю або комахами погіршують якість повітря й мають неприємний запах.
Також навіть якісні дрова з часом втрачають властивості: пересушена або стара деревина кришиться й гірше горить.
Як зберігати дрова правильно:
- тримати під накриттям або в дровнику;
- не класти прямо на землю – краще на піддони чи цеглу;
- забезпечити хорошу вентиляцію, щоб не накопичувалась волога.
Правильний вибір і зберігання дров гарантує тепло, безпеку й менше проблем з димоходом.
Найкраще топити добре висушені тверді породи дерев / Фото, згенероване
Видання Indian Defense Rewiew називає дрова, які дають найбільше тепла.
Традиційно для опалення найкраще підходять тверді породи: дуб, бук, ясен, граб. Вони довго горять, дають багато жару, добре тримають тепло. Втім, без правильного сушіння вони втрачають усі переваги.
За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США, дрова потрібно сушити не менше 6 місяців, оптимальна вологість – менше 20% Ознаки добре висушених дров: темніші за кольором, легші за вагою, мають тріщини на торцях, при ударі звучать "порожньо".
Найдовше сохнуть дуб і граб – до 2 – 3 років. Ясен сохне швидше, але дає багато тепла (хороший варіант, якщо мало часу).
Скільки тепла дають різні дрова:
- Найефективніші (до 2000 кВт·год/м³): дуб, граб, бук, ясен.
- Середні ( приблизно 1700 кВт·год/м³): каштан, акація.
- На третьому місці – м'які та хвойні ( приблизно 1600 кВт·год/м³): тополя, береза, ялиця, сосна.
Що додають у піч, щоб дрова горіли вдвічі ефективніше?
У мороз комфорт у домі залежить не лише від кількості дров, а й від стану печі та димоходу. Сажа і погана тяга зменшують тепло та безпеку, тому піч потрібно регулярно доглядати.
- Простий лайфхак: сухі картопляні шкірки, додані на добре розігріті дрова, допомагають розм'якшити сажу в димоході.
- Після 15 – 20 хвилин вона обсипається, а тепло розподіляється рівномірніше.
- Ще важливо не заставляти простір навколо печі – тепло має вільно циркулювати.