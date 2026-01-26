Укр Рус
Дім Затишний дім Які дрова не варто топити – вони лише "забирають" тепло з будинку
26 січня, 23:06
3

Які дрова не варто топити – вони лише "забирають" тепло з будинку

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Не рекомендується використовувати пофарбовану, хімічно оброблену, сирі або смолисті дрова для опалення, оскільки вони можуть виділяти токсичні речовини, димити та засмічувати димар.
  • Дрова слід зберігати під накриттям, на піддонах або цеглі, з хорошою вентиляцією, щоб уникнути накопичення вологи.

Не вся деревина безпечна й ефективна для обігріву. Деякі дрова можуть нашкодити і здоров'ю, і опалювальній системі.

Яку деревину не варто використовувати для опалення будинку, розповів Микола Коваленко у коментарі для "Знай.ua".

Дивіться також Як зігріти підлогу за лічені хвилини – без ремонту і килима 

Якими дровами не слід топити оселю?

Не можна топити:

  • пофарбовану або хімічно оброблену деревину, яка під час горіння вона виділяє токсичні речовини.
  • сирі дрова сильно димлять, погіршують тягу та сприяють утворенню креозоту в димоході.
  • смолисті породи (сосна, ялина) іскряться, "стріляють" жаринками й швидко засмічують димар сажею.
  • дрова з пліснявою, гниллю або комахами погіршують якість повітря й мають неприємний запах. 

Також навіть якісні дрова з часом втрачають властивості: пересушена або стара деревина кришиться й гірше горить. 

Як зберігати дрова правильно:

  • тримати під накриттям або в дровнику;
  • не класти прямо на землю – краще на піддони чи цеглу;
  • забезпечити хорошу вентиляцію, щоб не накопичувалась волога.

Правильний вибір і зберігання дров гарантує тепло, безпеку й менше проблем з димоходом.

Найкраще топити добре висушені тверді породи дерев / Фото, згенероване 

Видання Indian Defense Rewiew називає дрова, які дають найбільше тепла.

Традиційно для опалення найкраще підходять тверді породи: дуб, бук, ясен, граб. Вони довго горять, дають багато жару, добре тримають тепло. Втім, без правильного сушіння вони втрачають усі переваги. 

За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США, дрова потрібно сушити не менше 6 місяців, оптимальна вологість – менше 20% Ознаки добре висушених дров: темніші за кольором, легші за вагою,  мають тріщини на торцях, при ударі звучать "порожньо".

Найдовше сохнуть дуб і граб – до 2 – 3 років. Ясен сохне швидше, але дає багато тепла (хороший варіант, якщо мало часу).

Скільки тепла дають різні дрова:

  • Найефективніші (до 2000 кВт·год/м³): дуб, граб, бук, ясен.
  • Середні ( приблизно 1700 кВт·год/м³): каштан, акація.
  • На третьому місці – м'які та хвойні ( приблизно 1600 кВт·год/м³): тополя, береза, ялиця, сосна.

Що додають у піч, щоб дрова горіли вдвічі ефективніше?

У мороз комфорт у домі залежить не лише від кількості дров, а й від стану печі та димоходу. Сажа і погана тяга зменшують тепло та безпеку, тому піч потрібно регулярно доглядати. 

  • Простий лайфхак: сухі картопляні шкірки, додані на добре розігріті дрова, допомагають розм'якшити сажу в димоході.
  • Після 15 – 20 хвилин вона обсипається, а тепло розподіляється рівномірніше.
  • Ще важливо не заставляти простір навколо печі – тепло має вільно циркулювати.