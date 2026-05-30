Не мармуром єдиним: топ дизайнерських фішок, які роблять квартиру по-справжньому дорогою
30 травня, 15:38
3

Альона Гогунська

Сучасний дорогий ремонт – це не лише якісні матеріали та дизайнерські меблі. Справжню преміальність інтер'єру часто визначають деталі, які створюють відчуття продуманого простору, комфорту та мінімалізму. Саме такі рішення дедалі частіше використовують дизайнери в елітних квартирах і будинках.

Більше про це розповіли на сторінці @fabryka.kvartyr у тіктоці.

Що робить ремонт візуально дорожчим?

  • Підвісні меблі 

Підвісні тумби у ванній кімнаті, консолі в передпокої чи навісні меблі у вітальні візуально полегшують простір. Крім того, вони значно спрощують прибирання. 

  • Стеля з тіньовим профілем

Один із найпопулярніших прийомів у сучасних інтер'єрах. Завдяки спеціальному профілю між стелею та стіною залишається тонка тіньова лінія, яка створює ефект "парячої" стелі та надає приміщенню дорожчого вигляду. 

  • Кухонний фартух без куточків і плінтуса

У дорогих кухнях дедалі частіше відмовляються від пластикових куточків і плінтусів між стільницею та фартухом. Завдяки якісному монтажу поверхні стикуються майже непомітно, що виглядає значно естетичніше та сучасніше. 

  • Трубчасті радіатори 

Звичайні батареї поступово поступаються місцем стильним трубчастим радіаторам. Вони не лише виконують свою основну функцію, а й стають повноцінним елементом дизайну інтер'єру. 

  • Виділена зона для телевізора

У преміальних інтер'єрах телевізор рідко просто вішають на стіну. Для нього створюють окрему композицію з декоративних панелей, підсвічування, каменю або дерев'яних вставок, що робить простір більш гармонійним. 

  • Чорні матові вимикачі та розетки

Такі дрібниці суттєво впливають на загальне сприйняття ремонту. Чорна матова фурнітура виглядає дорожче за стандартні білі рішення та чудово поєднується із сучасними інтер'єрами. 

  • Двері прихованого монтажу 

Двері без лиштви, які знаходяться в одній площині зі стіною, давно стали ознакою дизайнерського ремонту. Вони допомагають створити чисті лінії та візуально розширюють простір. 

  • Продумане багаторівневе освітлення 

Ще одна характерна риса дорогих інтер'єрів – поєднання основного, декоративного та акцентного освітлення. Сценарії світла дозволяють змінювати атмосферу приміщення залежно від часу доби та потреб мешканців. 

Дизайнери наголошують: саме увага до деталей, а не лише вартість оздоблення, формує відчуття елітного ремонту. Навіть кілька таких рішень здатні зробити квартиру більш сучасною, стильною та дорогою на вигляд.

Яких рішень в дизайні квартири варто уникати?

Раніше ми писали, що тренди в інтер'єрі змінюються блискавично швидко. Те, що ще кілька років тому вважалося "дорогим дизайном", сьогодні дедалі частіше називають застарілим або таким, що візуально здешевлює простір. У 2026 році дизайнери не радять робити кухні з "нависаючими" верхніми шафами, карнізи на стінах та шафи-купе.