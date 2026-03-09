5 кольорів фарби, які роблять дім старомодним
- Дизайнери радять уникати яскраво-червоного, жовтуватого бежу, сліпучо-білого, чорного та шавлієво-зеленого кольорів для фарбування дому.
- Ці кольори роблять будинок зістарілим на вигляд.
Фарба не зберігає гарний вигляд вічно. З часом вона вигорає на сонці, і навіть невеликі підфарбовування стають помітними. Крім того, на сприйняття кольорів впливають і модні тенденції, які постійно змінюються. Хоча передбачити або контролювати тренди неможливо, під час фарбування дому краще обирати відтінки, які залишатимуться актуальними роками.
Дизайнери назвали кольори фарби, які миттєво зістраюють будинок, і які обрати натомість. Про це пише Better Homes and gardens.
Які кольори фарби зістарюють дім?
Яскраво-червоний
Насичені червоні відтінки, особливо з холодним підтоном, мали популярність наприкінці 1990-х і на початку 2000-х, коли модними були тосканський стиль та декоративні штукатурки.
Яскраво-червоний занадто різкий на вигляд і погано поєднується з сучасними інтер'єрами, які тяжіють до м'якості, балансу та природних палітр.
Відмовтеся від яскраво-червоних відтінків в інтер'єрі / Фото Pinterest
Альтернатива: глибокий бордовий або темно-винний. Вони також додають тепла й драматичності, але не перевантажують простір.
Жовтуватий беж
Бежеві відтінки знову повертаються в інтер'єрні тренди, але варто обережно обирати їхній тон. Дизайнери радятть уникати бежевого або пісочного кольору з жовтим підтоном. Такі відтінки отримали назву "будівельний беж", тому що були дуже популярні у 2000-х у типових новобудовах і будинках після швидкого ремонту для продажу.
Альтернатива: беж із теплим або нейтральним підтоном. Наприклад, теплий greige (мікс сірого і бежевого) або тауп особливо в поєднанні з натуральними текстурами та багаторівневим освітленням.
Сліпучо-білий
Кілька років тому, на піку мінімалізму, яскраво-білий вважався сучасним вибором для стін. Але зараз дизайнери відходять від нього.
Дуже яскравий білий, особливо з синім підтоном, може мати холодний і стерильний вигляд.
Альтернатива: тепліший відтінок білого, наприклад White Dove. Він м'який, легко поєднується з різними кольоровими палітрами.
Чорний
Чорний може швидко зістарити будинок. Особливо невдалим вважається поєднання чорного з яскраво-білим. Чорно-білий тренд триває вже близько 9 років і поступово відходить.
Альтернатива: теплі, насичені відтінки коричневого. Після того як Pantone назвав Mocha Mousse кольором 2025 року, коричневий став "новим чорним".
Шавлієво-зелений
Сірий колір уже певний час вважають застарілим, тому деякі власники будинків почали обирати його "цікавішого родича" – шавлієво-зелений. Однак через надмірне використання цей відтінок почали називати "міленіальним зеленим".
Цей колір був дуже популярний на початку 2010-х, особливо в інтер'єрах у фермерському стилі.
Шавлієво-зелений – застарілий вибір для інтер'єру дома / Фото Pinterest
Альтернатива: глибший оливковий або насичений евкаліптовий зелений. Вони також створюють природну атмосферу, але мають багатший і сучасніший вигляд.
Які відтінки обрати для інтер'єру, аби він мав дорожчий вигляд?
Щоб робити інтер'єр більш елегантним і дорогим на вигляд, дизайнери радять використовувати перевірені кольори, які не виходять з моди, пише House Beautiful.
- Темно-синій – класичний і універсальний колір, який додає простору глибини та спокою.
- Оливково-зелений створює затишну й елегантну атмосферу, добре підходить і для сучасних, і для класичних інтер'єрів.
- Темний винно-червоний – насичений відтінок, який робить кімнату більш розкішною.
- Темний бірюзовий – глибокий колір, що додає інтер'єру багатства та виразності.
- Сливовий або баклажановий фіолетовий асоціюється з розкішшю і створює ефект елегантності.
- М'який білий – світлий, але тепліший за чисто білий, створює спокійний і дорогий вигляд.
- Димчастий тауп – м'який сіро-коричневий відтінок, який додає глибини без перевантаження простору.
- Темно-сірий має стриманий і елегатний вигляд, особливо з текстурною фарбою.
- Пиловий блакитний поєднує синій і сірий, тому мають витончений і сучасний вигляд.
- Текстурна штукатурка – не стільки колір, скільки фактура, яка додає стінам дорогого вигляду.
- Світло-зелений – легкий відтінок, який додає світла й свіжості, особливо в кухні.
Які відтінки повертаються в кухонні інтер'єри у 2026 році?
- Авокадо. Популярний у 70-х, цей зелений відтінок знову використовують у стінах, диванах і кухонних шафах. Він додає інтер'єру природності та легкого ретро-настрою.
- Бузковий. Популярний у 80-х, зараз повертається у декорі, текстилі, одязі та навіть макіяжі.
- Теракотовий. Його часто можна побачити в скандинавських інтер'єрах, кераміці та текстилі.
- Магнолія. Колись модний у 90-х, сьогодні знову використовується у поєднанні з деревом і золотими деталями.
- Шоколадно-коричневий. Це глибокий і елегантний колір, який після тривалої перерви знову став популярним у декорі, меблях і дизайні.