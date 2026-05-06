Інтер'єр як із Pinterest: 6 поєднань, які виглядають дорого
- Дизайнери рекомендують кілька кольорових поєднань, які створюють ефект розкішного інтер'єру без надмірних витрат, наприклад, зелений із золотим та темно-синій із латунню.
- У 2026 році повертаються ретро-відтінки, такі як авокадо-зелений та теракотовий, які використовуються у більш стриманих поєднаннях.
Правильно підібрана кольорова гама може повністю змінити атмосферу в домі – зробити простір затишним, стильним і навіть візуально дорожчим.
За даними Homes & Gardens, сьогодні дизайнери все частіше радять звертати увагу на поєднання відтінків, які створюють ефект розкоші без надмірних витрат.
Експерти виділили кілька перевірених комбінацій, які допомагають створити гармонійний і комфортний інтер'єр – від класичних нейтральних тонів до насичених "коштовних" кольорів.
На які поєднання варто звернути увагу?
- Зелений і золотий
Глибокі відтінки зеленого вже кілька років залишаються серед трендів. У поєднанні із золотими акцентами – дзеркалами, декором чи текстилем – вони створюють ефект дорогого та вишуканого простору. Така комбінація особливо добре працює у спальнях і вітальнях.
- Шоколадно-коричневий і бежевий
Замість звичних світлих ванних кімнат дизайнери радять придивитися до теплих землистих відтінків. Поєднання глибокого коричневого з м'яким бежевим створює атмосферу спокою та затишку, нагадуючи природні матеріали – камінь чи дерево.
- Темно-синій і латунь
Насичений темно-синій у поєднанні з металевими акцентами, зокрема латунню, додає інтер'єру глибини й елегантності. Це універсальне рішення: темний колір може стати основою, а метал – стильним акцентом у деталях.
- Бордові та "коштовні" відтінки
Смарагдовий, аметистовий, бордовий чи сапфіровий – ці кольори асоціюються з розкішшю. Їх рекомендують комбінувати між собою або поєднувати зі світлими нейтральними тонами, щоб збалансувати інтер'єр і уникнути перевантаження.
- Поєднання нейтральних тонів
Змішування кількох нейтральних відтінків – від бежевого до сірого – створює спокійну і вишукану атмосферу. Такий підхід дозволяє зробити інтер'єр "тихо розкішним" без яскравих акцентів.
- Чорно-коричнева гама
Колись суперечливе поєднання чорного та коричневого сьогодні вважається стильним і сучасним. Теплі відтінки карамелі, меду чи шоколаду у поєднанні з чорними деталями додають простору глибини та затишку.
Які кольори краще не поєднувати в інтер'єрі?
Як пише Better Homes and Gardens, деякі поєднання кольорів можуть виглядати занадто різко або створювати дискомфорт у просторі, особливо якщо їх використовувати без балансу.
- Темно-синій і кораловий – контраст занадто різкий, інтер'єр може виглядати перевантаженим.
- Коричневий і бордовий – обидва кольори важкі й темні, разом створюють похмуру атмосферу.
- Сірий і жовтий – популярне поєднання, але у неправильних відтінках виглядає холодно й неприродно.
- Червоний і чорний – занадто агресивна комбінація, яка може тиснути психологічно.
- Фіолетовий і помаранчевий – складне поєднання, яке легко зробити хаотичним і візуально "кричущим".
Водночас дизайнери наголошують: навіть ці кольори можна поєднувати, якщо правильно підібрати відтінки, пропорції та додати нейтральні елементи.
Які відтінки повертаються в інтер'єри у 2026 році?
- У 2026 році дизайн інтер'єрів робить ставку на добре знайомі кольори, які отримали нове життя в сучасному оформленні. Дизайнери знову активно використовують такі відтінки, як авокадо-зелений, бузковий, теракотовий, ніжна магнолія та глибокий шоколадно-коричневий – але вже у більш стриманих і збалансованих поєднаннях.
- Кожен із цих кольорів допомагає створити особливий настрій у просторі, додаючи йому тепла, глибини або легкості. Разом із поверненням ретро-палітр знову набирають популярності й окремі декоративні елементи.
- Наприклад, на кухнях з'являються фіранки на вікнах – деталь, яка ще недавно вважалася застарілою, але тепер знову виглядає актуальною в новому прочитанні.