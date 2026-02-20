Експерти з прибирання радять міняти цю кухонну річ щотижня

Експерти з прибирання наголошують: ці предмети потрібно міняти щотижня. Саме вони часто є найбруднішими предметами на кухні, хоча багато хто про це не замислюється.

Йдеться про губки та ганчірки. Їх варто міняти щотижня або максимум раз на два тижні. Про це каже експертка з клінінгу Джорджина Шеперд, пише Ideal Home.

Дивіться також Чому в Німеччині посуд не ополіскують від мийного засобу: відповідь вас здивує

Чому кухонні губки треба часто міняти?

Губки накопичують багато бактерій. Кожного разу, коли вони контактують із їжею, брудною водою або раковиною, бактерії осідають у волокнах і залишаються там.

Губки теплі та вологі – це ідеальне середовище для розмноження мікробів, зокрема кишкової палички та сальмонели. Брудна губка може переносити бактерії на стільниці, раковину та посуд, що підвищує ризик перехресного зараження.

Якщо губка має неприємний запах, стала слизькою, почала розсипатися, – її потрібно негайно викинути.

Навіть якщо ви міняєте губку щотижня, її потрібно щодня очищати. Просто сполоснути під краном – недостатньо. Найкращий спосіб – покласти губку у посудомийну машину на гарячий режим наприкінці дня (на верхню полицю).

Якщо посудомийки немає – замочіть губку в гарячій воді на 5 хвилин. Ганчірки можна прати в пральній машині.

Також можна розглянути силіконові губки – вони служать довше і менше накопичують бактерії, але краще працюють у мисці з мильною водою, оскільки не утримують засіб для миття так, як звичайні губки.

Змінюйте губки щотижня / Фото Pinterest

Які ще кухонні речі треба змінювати регулярно?

Деякі з приладів для кухні потрібно замінювати набагато частіше, ніж здається, пише The Spruce.

Кухонні рушники

Рушники швидко накопичують бактерії, починають неприємно пахнути, погано вбирають вологу і зношуються. Їх потрібно прати щодня після використання та регулярно оновлювати, щоб зберігати чистоту й охайний вигляд кухні.

Антипригарні каструлі та сковорідки

Якщо внутрішнє покриття подряпане або пошкоджене, посуд потрібно замінити. Зношене антипригарне покриття гірше працює і може відшаровуватися прямо в їжу.

Фільтри для води

З часом фільтри засмічуються домішками. Якщо вода почала текти повільніше – це сигнал для заміни.

Пластикові контейнери для зберігання

Якщо контейнери деформувалися, змінили колір або потріскалися – їх варто викинути. Пошкоджений пластик може накопичувати бактерії.

Дошки для нарізання

Старі дошки з глибокими порізами можуть затримувати бактерії і спричиняти перехресне забруднення. Якщо дошка сильно зношена – краще замінити її новою.

Щоб кухня залишалася чистою та безпечною, важливо не лише прибирати, а й регулярно оновлювати речі, які щодня контактують із їжею та водою.

Чому в Німеччині посуд не ополіскують від мийного засобу?

У різних країнах свої побутові звички. Наприклад, у Німеччині багато людей після миття не споліскують посуд чистою водою. Для українців це дивно, але причина проста.