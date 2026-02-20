Речь идет о губках и тряпках. Их следует менять еженедельно или максимум раз в две недели. Об этом говорит эксперт по клинингу Джорджина Шеперд, пишет Ideal Home.

Почему кухонные губки надо часто менять?

Губки накапливают много бактерий. Каждый раз, когда они контактируют с едой, грязной водой или раковиной, бактерии оседают в волокнах и остаются там.

Губки теплые и влажные – это идеальная среда для размножения микробов, в частности кишечной палочки и сальмонеллы. Грязная губка может переносить бактерии на столешницы, раковину и посуду, что повышает риск перекрестного заражения.

Если губка имеет неприятный запах, стала скользкой, начала рассыпаться, – ее нужно немедленно выбросить.

Даже если вы меняете губку каждую неделю, ее нужно ежедневно очищать. Просто сполоснуть под краном – недостаточно. Лучший способ – положить губку в посудомоечную машину на горячий режим в конце дня (на верхнюю полку).

Если посудомойки нет – замочите губку в горячей воде на 5 минут. Тряпки можно стирать в стиральной машине.

Также можно рассмотреть силиконовые губки – они служат дольше и меньше накапливают бактерии, но лучше работают в миске с мыльной водой, поскольку не удерживают средство для мытья так, как обычные губки.

Какие еще кухонные вещи надо менять регулярно?

Некоторые из приборов для кухни нужно заменять гораздо чаще, чем кажется, пишет The Spruce.

Кухонные полотенца

Полотенца быстро накапливают бактерии, начинают неприятно пахнуть, плохо впитывают влагу и изнашиваются. Их нужно стирать каждый день после использования и регулярно обновлять, чтобы сохранять чистоту и опрятный вид кухни.

Антипригарные кастрюли и сковородки

Если внутреннее покрытие поцарапано или повреждено, посуду нужно заменить. Изношенное антипригарное покрытие хуже работает и может отслаиваться прямо в пищу.

Фильтры для воды

Со временем фильтры засоряются примесями. Если вода начала течь медленнее – это сигнал для замены.

Пластиковые контейнеры для хранения

Если контейнеры деформировались, изменили цвет или потрескались – их стоит выбросить. Поврежденный пластик может накапливать бактерии.

Доски для нарезки

Старые доски с глубокими порезами могут задерживать бактерии и вызывать перекрестное загрязнение. Если доска сильно изношена – лучше заменить ее новой.

Чтобы кухня оставалась чистой и безопасной, важно не только убирать, но и регулярно обновлять вещи, которые ежедневно контактируют с пищей и водой.

