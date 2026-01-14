6 кухонних приладів, які не можна підключати через подовжувач

У кухні, де багато приладів, подовжувач здається зручним рішенням. Але не всі прилади підходять для нього.

Подовжувач добре працює з малопотужними пристроями, такими як телефони та ноутбуки. Чимало кухонних приладів споживають багато електроенергії, і подовжувачі не розраховані на такі навантаження, передає 24 Канал із посиланням на EatingWell.

Які кухонні прилади не можна підключати до подовжувачів?

Холодильники та морозильники

Вони споживають більше електроенергії, ніж здатний витримати стандартний подовжувач. Крім того, вони вмикаються та вимикаються протягом дня, що створює різкі перепади навантаження. Підключайте холодильники та морозильники тільки до розеток у стіні, щоб уникнути перегріву, втрати потужності чи пошкодження приладу.

Мікрохвильові печі

Мікрохвильовки споживають багато електроенергії, і подовжувачі не розраховані на таке навантаження. Це може спричинити спрацювання автомата або перегрів.

Мікрохвильовки не можна підключати до подовжувача / Фото Pexels

Блендери

Будь-який прилад з мотором або що нагрівається не слід підключати до подовжувача.

Блендер при старті може споживати до 15 ампер – занадто багато для подовжувача. Це може призвести до перегріву, плавлення пластика і навіть іскор у розетці.

Електрочайники

Чайники відразу споживають велику потужність, і це може перевантажити подовжувач. На відміну від слабких пристроїв, таких як зарядки чи колонки, чайник миттєво навантажує контакти, що підвищує ризик перегріву.

Кавоварки

Більшість кавоварок споживають від 500 до 1200 ватт. Подовжувачі витримують до 1800 ватт, але якщо до нього підключити ще й інші пристрої – межі можливого навантаження легко перевищити. Тому навіть одна кавоварка, підключена до подовжувача, може бути ризиком.

Аерофритюрниці

Незважаючи на маленький розмір, аерофритюрниці можуть споживати до 2000 ватт. Це часто перевищує можливості подовжувача.

Зверніть увагу! Пожежна рятувальна служба попереджає, що для обігрівачів, побутової техніки, інструментів чи будь-якої електроніки треба використовувати лише оригінальні шнури пристроїв або один перевірений подовжувач у хорошому стані. Ці прилади та подовжувачі слід використовувати тимчасово, вони не замінюють електропроводку.

