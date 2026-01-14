Удлинитель хорошо работает с маломощными устройствами, такими как телефоны и ноутбуки. Многие кухонные приборы потребляют много электроэнергии, и удлинители не рассчитаны на такие нагрузки, передает 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

Смотрите также Трубы могут лопнуть даже без воды: что делать, если отопление отключили надолго

Какие кухонные приборы нельзя подключать к удлинителям?

Холодильники и морозильники

Они потребляют больше электроэнергии, чем способен выдержать стандартный удлинитель. Кроме того, они включаются и выключаются в течение дня, что создает резкие перепады нагрузки. Подключайте холодильники и морозильники только к розеткам в стене, чтобы избежать перегрева, потери мощности или повреждения прибора.

Микроволновые печи

Микроволновки потребляют много электроэнергии, и удлинители не рассчитаны на такую нагрузку. Это может привести к срабатыванию автомата или перегреву.

Микроволновки нельзя подключать к удлинителю / Фото Pexels

Блендеры

Любой прибор с мотором или нагревающийся не следует подключать к удлинителю.

Блендер при старте может потреблять до 15 ампер – слишком много для удлинителя. Это может привести к перегреву, плавлению пластика и даже искрам в розетке.

Электрочайники

Чайники сразу потребляют большую мощность, и это может перегрузить удлинитель. В отличие от слабых устройств, таких как зарядки или колонки, чайник мгновенно нагружает контакты, что повышает риск перегрева.

Кофеварки

Большинство кофемашин потребляют от 500 до 1200 ватт. Удлинители выдерживают до 1800 ватт, но если к нему подключить еще и другие устройства – пределы возможной нагрузки легко превысить. Поэтому даже одна кофеварка, подключенная к удлинителю, может быть риском.

Аэрофритюрницы

Несмотря на маленький размер, аэрофритюрницы могут потреблять до 2000 ватт. Это часто превышает возможности удлинителя.

Обратите внимание! Пожарная спасательная служба предупреждает, что для обогревателей, бытовой техники, инструментов или любой электроники надо использовать только оригинальные шнуры устройств или один проверенный удлинитель в хорошем состоянии. Эти приборы и удлинители следует использовать временно, они не заменяют электропроводку.

Можно ли оставлять экофлоу включенным в розетку во время отключения света?

Перед использованием EcoFlow важно соблюдать правила безопасности: