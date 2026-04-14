Влітку буде яскравий і густий сад: 7 швидкорослих рослин, які варто посіяти у квітні

Якщо посіяти швидкорослі квіти у квітні, вже на початку літа можна отримати яскравий, густо квітучий сад. Найкраще в цих рослинах те, що вони швидко проростають, не потребують складного догляду і підходять навіть для початківців.

Homes and gardens назвало 7 рослин, які швидко і гарно квітнуть. Їх слід посадити вже у квітні, щоб влітку мати розкішний сад.

Дивіться також Один шкідник – і врожаю не буде: як врятувати полуницю

Які швидкорослі квіти треба садити у квітні?

Соняшники

Одні з найшвидкорослих квітів. У сприятливих умовах вони проростають приблизно за тиждень, а перше цвітіння з'являється вже через 8 – 10 тижнів після посіву. Їх можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і через розсаду.

Якщо весна прохолодна, краще почати вирощувати в горщиках у приміщенні, щоб захистити молоді паростки від заморозків.

Соняшники потребують багато сонця і простору, тому важливо не загущувати посадки

Цинії

Також ростуть дуже швидко і цвітуть майже все літо до осені. Від посіву до перших квітів зазвичай минає 8 – 12 тижнів. Вони люблять тепло і не переносять холодний ґрунт, тому їх часто вирощують через розсаду в домашніх умовах. Важливий момент — цинії погано реагують на пересадку, тому краще одразу висівати їх в окремі горщики, щоб не пошкодити коріння. Після того як рослина трохи підросте, її можна прищипнути, і тоді вона дасть більше пагонів і квітів.

Перші квіти цинії з'являються вже через 2 – 3 місяці після посіву

Настурції

Це дуже невибагливі та швидкі у розвитку рослини. Вони можуть зацвісти вже через 6 – 8 тижнів після посіву. Їх часто сіють прямо у відкритий ґрунт після того, як мине загроза заморозків. Насіння зазвичай проростає швидко, приблизно за тиждень.

Настурції цінують не лише за декоративність, але й за практичність: їхні квіти та листя їстівні, а сама рослина ще й відлякує деяких шкідників у саду.

Настурції декоративні та їстівні / Фото Pinterest

Чорнобривці

Це класичні садові квіти, які добре відомі своєю витривалістю. Вони швидко сходять і починають цвісти вже через 7 – 9 тижнів. Їх можна висівати як у приміщенні, так і безпосередньо у ґрунт.

Чорнобривці добре почуваються на сонці, не потребують складного догляду і можуть цвісти аж до перших заморозків.

Крім того, вони мають корисну властивість відлякувати шкідників, тому часто їх висаджують поруч із овочами.

Чорнобривці відомі своєю витривалістю / Фото Pinterest

Гайлардія

Це яскрава квітка з теплими відтінками червоного, жовтого та помаранчевого. Вона починає цвісти приблизно через 6 – 8 тижнів після посіву і продовжує радувати квітами до осені.

Її легко вирощувати, оскільки вона добре переносить спеку і посуху.

Найчастіше гайлардію сіють одразу у відкритий ґрунт, де вона швидко адаптується

Алісум

Це низькоросла рослина, яка утворює щільний килим із дрібних ароматних квітів. Від посіву до цвітіння проходить приблизно 9 – 12 тижнів. Його часто використовують для оформлення бордюрів або як ґрунтопокривну рослину.

Алісум любить світло і не потребує загортання насіння в ґрунт – воно проростає на поверхні.

Алісум цінують за приємний медовий аромат і здатність швидко закривати вільні ділянки землі

Космея

Одна з найпростіших у вирощуванні рослин, яка довго і рясно квітне. Вона зазвичай зацвітає через 10 – 12 тижнів після посіву. Її можна висівати як у горщики, так і одразу в ґрунт. Космея любить сонце і не потребує складного догляду.

Щоб рослина була більш пишною, її часто прищипують після того, як вона трохи підросте

5 рослин, які не варто обрізати у квітні

Квітень – час, коли сад "прокидається", і руки самі тягнуться до секатора. Хочеться все підчистити: сухі гілки, розрослі кущі, зайві пагони. Але проблема в тому, що саме зараз легко нашкодити рослинам і випадково позбавити їх цвітіння. Багато весняних рослин уже давно заклали бруньки. Якщо обрізати їх у квітні, ви просто зріжете майбутні квіти. Тому важливо знати, що чіпати не можна. Про це пише Gardening Know How.

Рослини, які не варто обрізати у квітні:

Бузок

Бузок цвіте на пагонах минулого року. Це означає, що квіти вже "запрограмовані" ще з минулого сезону. Якщо обрізати його у квітні – цвітіння просто не буде. Кущ залишиться зеленим, але без квітів. Обрізати бузок треба одразу після цвітіння (пізня весна – початок літа).

Форзиція

Так само, як і бузок, форзиція формує квіти на старих гілках. Обрізка у квітні знищує жовте весняне цвітіння, яке є головною прикрасою цього куща. Обрізати форзицію варто після того, як квіти повністю відцвітуть.

Півонії

Півонії закладають бруньки дуже рано. У квітні вони вже активно готуються до цвітіння. Обрізка зараз може повністю знищити майбутні квіти. Обрізати треба восени, коли листя жовтіє і відмирає.

Дицентра (розбите серце)

Це ніжна на вигляд, але витривала багаторічна рослина. Її листя ще працює після цвітіння, накопичуючи енергію для наступного року. Обрізка у квітні послаблює рослину. Обрізати треба після природного відмирання листя.

Гліцинія

Одна з найкрасивіших ліан, але дуже чутлива до неправильного обрізання. Вона теж цвіте на старій деревині. Якщо обрізати у квітні – квітів може майже не бути. Тому обрізати варто після цвітіння або взимку до активного росту.

Які рослини не слід садити на клумбі: вони гарні, але отруйні