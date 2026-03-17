Які 7 овочів посадити у березні, щоб влітку мати смачний врожай

Весна вже настала, дні стають довшими, а ґрунт поступово прогрівається. Саме зараз настає ідеальний момент для перших посівів у відкритий ґрунт. Багато овочів, які висівають у березні, ростуть легко і дають чудовий урожай улітку.

У березні важливо сіяти насіння в приміщенні, особливо якщо погода ще холодна. Для кращого проростання можна використовувати підігрів для розсади та лампи для підсвічування. Про це пише Homes and gardens.

Дивіться також Копати ґрунт не потрібно: дивовижний метод посадки картоплі у США, який приносить щедрий врожай

Які 7 овочів варто посадити у березні?

Літня капуста

Капуста – один із найвдаліших овочів для березневої посадки. Вона швидко росте й формує великі щільні головки з хрустким листям. Насіння можна висівати зараз у контейнери для розсади в приміщенні. Ґрунт потрібно підтримувати постійно зволоженим. Коли у сіянців з'явиться кілька справжніх листків (приблизно через 5 – 6 тижнів), їх пересаджують у відкритий ґрунт, залишаючи між рослинами близько 60 сантиметрів. Капуста потребує поживного ґрунту, тому її підживлюють добривами з високим вмістом азоту. Також рослини бажано захищати від птахів і шкідників – наприклад, накривати сіткою.

Цибуля

Цибуля – один із найкорисніших овочів на городі, і висаджувати її можна вже у березні. Найчастіше використовують цибулю-сівок – маленькі цибулини, підготовлені для посадки. Їх висаджують у сонячному місці в добре дренований ґрунт. Садять сівок гострим кінцем догори на глибину приблизно 2 – 3 сантиметри, залишаючи між рослинами близько 10 сантиметрів. Цибуля швидко приживається й майже не потребує догляду, окрім регулярного поливу під час сухої погоди.

Кольрабі

Кольрабі – незвичайний овоч, у якого їстівні і стебло, і листя

Насіння кольрабі можна висівати одразу у ґрунт або вирощувати розсаду в приміщенні, якщо клімат холодний.

Рослина добре росте на сонці в поживному ґрунті з хорошим дренажем. Коли у сіянців з'явиться кілька справжніх листків, їх пересаджують на постійне місце. Для кращого росту кольрабі рекомендується підживлювати азотними добривами кожні 4 – 6 тижнів.

Перець чилі

Чилі – один із найкращих овочів для посіву в березні, оскільки він має довгий період росту. Насіння висівають у приміщенні, щоб рослини встигли дозріти до кінця літа або початку осені. Його висівають у контейнери з ґрунтом на глибину приблизно 1 – 1,5 сантиметра. Для проростання потрібно тепло, тому контейнери ставлять у тепле місце. Ґрунт має бути постійно зволоженим. Коли з'являться кілька справжніх листків, рослини пересаджують. У теплу погоду їх переносять на вулицю. Чилі добре росте на сонці та любить родючий ґрунт.

Шпинат

Шпинат – один із найшвидших овочів у вирощуванні. Від посіву до збору врожаю може пройти лише близько місяця. Це холодостійка культура, яка добре росте на сонячному місці в добре зволоженому ґрунті. Насіння можна сіяти прямо у відкритий ґрунт або спочатку вирощувати розсаду. Насіння висівають на глибину приблизно 2 – 3 сантиметри, залишаючи між рослинами 10 – 12 сантиметрів. Щоб отримувати урожай постійно, шпинат часто висівають кожні кілька тижнів.

Рання картопля

Березень – один із найкращих місяців для посадки ранніх сортів картоплі. Перед посадкою бульби часто пророщують – залишають у світлому місці, щоб з'явилися короткі паростки. Після цього картоплю висаджують у ґрунт у борозни, розміщуючи її паростками догори. Коли рослини виростуть приблизно до 25 сантиметрів, їх підгортають землею. Це захищає бульби від світла і запобігає позеленінню. Картопля потребує регулярного поливу та добре реагує на мульчування.

Помідори

Помідори – одна з найпопулярніших культур для вирощування. Насіння висівають у приміщенні приблизно за 8 тижнів до висадки у відкритий ґрунт. У контейнери з ґрунтом кладуть по 1 – 2 насінини на глибину близько 1 сантиметр.

Під час проростання ґрунт має залишатися злегка вологим. Коли у розсади з'являться кілька справжніх листків, її можна пересаджувати у більші горщики. Перед висадкою у відкритий ґрунт рослини потрібно поступово привчити до зовнішніх умов – це називається загартуванням.

Як пише Martha Stewart, у багатьох регіонах березень – перехідний період між зимою і весною. Деякі культури ще рано садити, але є холодостійкі овочі, які добре ростуть у прохолодному ґрунті. Їх можна висівати у відкритий ґрунт, щойно земля стане придатною для обробки. Ранній посів дає кілька переваг: менше шкідників, простіший догляд і ранній урожай.

Які ще культури городники садять у березні:

Горох добре росте в прохолодному ґрунті та витримує легкі заморозки. Краще висаджувати на сонячному місці. Для витких сортів потрібна опора.

добре росте в прохолодному ґрунті та витримує легкі заморозки. Краще висаджувати на сонячному місці. Для витких сортів потрібна опора. Морква любить прохолодну погоду, завдяки чому формує міцні корені. У спеку може втрачати солодкість.

любить прохолодну погоду, завдяки чому формує міцні корені. У спеку може втрачати солодкість. Редис – швидкорослий овоч із хрусткою текстурою. Добре росте ранньою весною і витримує невеликі заморозки.

– швидкорослий овоч із хрусткою текстурою. Добре росте ранньою весною і витримує невеликі заморозки. Салат – один із найпростіших овочів у вирощуванні. Росте швидко і потребує мінімального догляду.

– один із найпростіших овочів у вирощуванні. Росте швидко і потребує мінімального догляду. Пряні трави – у березні можна садити розмарин, шавлію, м'яту, чебрець, базилік і зелену цибулю. Їх вирощують у грядках або контейнерах. 8.

– у березні можна садити розмарин, шавлію, м'яту, чебрець, базилік і зелену цибулю. Їх вирощують у грядках або контейнерах. 8. Броколі – ця культура не любить спеку, тому її краще садити у прохолодну погоду навесні.

– ця культура не любить спеку, тому її краще садити у прохолодну погоду навесні. Буряк добре росте в прохолодному ґрунті і може витримувати легкі заморозки.

Зверніть увагу! Перед посадкою варто врахувати клімат свого регіону, адже терміни посіву можуть трохи відрізнятися.

Які дерева не можна білити навесні?