Посадіть ці 5 видів насіння у квітні, аби влітку мати щедрий врожай

Квітень – ключовий місяць для посіву, від якого залежить майбутній урожай. Саме зараз варто висадити кілька основних культур, щоб влітку отримати щедрий результат.

Експерт із садівництва Бенедикт Ванхімс називає квітень "найважливішим місяцем для посіву". Про це пише Express.

Що посадити у квітні, аби мати багатий врожай?

Він наголошує, що не варто пропускати цей ключовий період, адже з потеплінням з'являються ідеальні умови для росту рослин.

Спочатку експерт радить висівати моркву. Найкраще сіяти її одразу в ґрунт і не пересаджувати, адже пересадка може призвести до деформованих коренеплодів. Для важких або кам'янистих ґрунтів підійдуть короткі сорти. Водночас варто стежити за слимаками, які люблять молоді сходи.

Також зараз хороший час для посіву кабачків. Вони швидко ростуть і дають багато врожаю. Їх краще сіяти за 3 – 4 тижні до останніх заморозків. Спочатку насіння висівають у горщики, а згодом пересаджують у більші ємності чи відкритий ґрунт.

Огірки теж варто сіяти зараз, оскільки вони швидко проростають у теплі. Головне – регулярно поливати й підживлювати рослини, адже нестача вологи робить плоди гіркими.

Ще одна культура – мангольд. Він вирізняється стабільним урожаєм, витривалістю до спеки й холоду.

Квітень – час для посіву мангольда

Окрім цього, експерт радить висівати селеру, але не надто рано, щоб уникнути передчасного цвітіння. Насіння розсипають по поверхні ґрунту, зволожують і накривають плівкою для створення теплих умов.

На завершення Ванхімс рекомендує додати до городу квіти, які корисні для овочів – наприклад, чорнобривці, цинії та алісум.

Які рослини посадити у квітні, аби мати пишний сад влітку?

Як пише House Digest, навесні варто починати саджати квіти, щоб літом вони тішили яскравим цвітінням. Квітник, посаджений у квітні, радуватиме барвистими бутонами протягом літа. Посадіть:

Гейхери– низькорослі або напіввічнозелені рослини з яскравим листям і квітами, що приваблюють комах-запилювачів.

Льонці – високі квіти на довгих стеблах різних кольорів, стійкі до холоду.

Рудбекії – сонячні жовто-помаранчеві квіти, які також годують птахів насінням.

Календула – швидкозростаюча, їстівна квітка, що підходить і для грядки, і для контейнерів.

Посадка цих рослин у квітні гарантує яскравий і тривалий цвітіння протягом усього літа.

