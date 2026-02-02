Мороз знищує без жалю: які 5 речей узимку краще негайно забрати з вулиці

Сильні морози, які останнім часом накрили Україну, можуть завдати серйозної шкоди речам, що в теплу пору року без проблем зберігалися на подвір'ї, балконі чи терасі. Низькі температури, волога та перепади погоди здатні зіпсувати навіть міцні на вигляд предмети.

Саме тому на зиму багато вуличних речей варто перенести до гаража, сараю або хоча б надійно накрити водонепроникними матеріалами, передає Southern Living.

Які речі точно не варто залишати надворі взимку?

Фарби, добрива, гербіциди, засоби для басейнів

Вся ця "хімія" чутливі до низьких температур. Вони можуть замерзати, розшаровуватися або втрачати свої властивості. Фарба після морозу змінює текстуру, рідини стають непридатними, а гранульовані засоби злипаються від вологи. Взимку такі продукти слід зберігати в сухому та прохолодному приміщенні.

Ліхтарі та подовжувачі

Мороз негативно впливає і на кабелі. На холоді дроти стають крихкими та швидше виходять з ладу. Крім того, використання подовжувачів, призначених для приміщень, на вулиці підвищує ризик короткого замикання або пожежі через вологу та температурні коливання.

Садові шланги

Навіть якщо шланг від'єднаний від крана, всередині нього може залишатися вода. Під час замерзання вона розширюється й пошкоджує матеріал. Мороз робить шланг жорстким і крихким, через що навесні можуть з'явитися тріщини та протікання.



Садові шланги не варто залишати на вулиці / Фото Unsplash

Електроніка

Times of India додає, що особливу небезпеку взимку становить електроніка, яку часто залишають на відкритих терасах: колонки, телевізори, декоративне освітлення, портативні вентилятори чи обігрівачі. Зберігання в теплі значно подовжує термін їхньої служби та зменшує ризик конденсації й внутрішніх пошкоджень.

Садові горщики

Глиняні та тонкі пластикові горщики легко тріскаються на морозі. Перед зимою їх варто добре очистити від ґрунту та прибрати до гаража, підвалу чи сараю. Якщо такої можливості немає – хоча б поставити під накриту терасу.

Що все ж можна залишати надворі?

Деякі речі можна зберігати на вулиці, якщо правильно підготувати їх до зими.

Грилі можна залишати надворі за умови використання спеціальних чохлів. Бочки для дощової води перед морозами потрібно повністю спорожнити, перевернути догори дном і накрити. Окремі вуличні іграшки зазвичай добре переносять холод, однак додатковий захист їм також не завадить.

Чим можна посипати доріжку біля дому?

Кавова гуща, котячий наповнювач і попіл можуть бути ефективними природними засобами для боротьби зі слизькими доріжками взимку. Ці засоби не шкодять навколишньому середовищу та рослинам, на відміну від солі та піску, які можуть пошкодити ґрунт і рослинність.