Врожаю не буде: які рослини в жодному разі не можна підживлювати дріжджовим розчином

Дріжджове підживлення часто використовують для стимулювання росту рослин. Воно справді може бути корисним для деяких культур, але не всім рослинам таке добриво підходить.

Окремим овочам і коренеплодам дріжджі здатні навіть зашкодити та негативно вплинути на врожай. Про це пише Polki.pl.

Чому дріжджі можуть бути шкідливими?

Дріжджовий розчин активізує процеси в ґрунті, однак водночас може:

зменшувати запаси калію та кальцію;

провокувати надмірний ріст листя замість плодів;

порушувати баланс поживних речовин;

погіршувати розвиток культур, які потребують стабільного живлення.

Які рослини не люблять дріжджове підживлення:

Цибуля та часник

Такі культури погано реагують на бродіння в ґрунті. Через дріжджі коріння може почати підгнивати, а врожай – втрачати смак і якість.

Картопля

Після такого підживлення картопля часто активно нарощує бадилля, але формує менше бульб.

Морква, буряк і редис

Коренеплоди можуть виростати деформованими, ставати водянистими та втрачати насичений смак.

Горох і квасоля

Бобові самостійно накопичують азот у ґрунті, тому дріжджі можуть порушити природні процеси та знизити врожайність.

Плодові дерева та ягідні кущі під час плодоношення

У цей період дріжджі можуть спричинити активний ріст пагонів замість формування плодів.

Помірне дріжджове підживлення іноді використовують для:

розсади томатів;

молодих огірків;

декоративних рослин у період активного росту.

Добриво з дріжджів добре підійде до розсади томатів / Фото GreenThumb Tips & Tricks

Чим краще замінити дріжджовий розчин

Для безпечного підживлення рослин садівники радять використовувати:

компост або перегній;

деревний попіл як джерело калію;

біогумус;

мінеральні добрива.

