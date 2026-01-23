8 рослин, які потрібно обрізати вже у січні

Січень – відмінний час для обрізки багатьох рослин. Обрізка дозволяє контролювати їхню форму, видаляти сухі гілки та розріджувати загущені ділянки.

Правильна обрізка покращує здоров'я рослин, зовнішній вигляд і навіть плодоношення, передає Woman and Home.

Які рослини треба обрізати у січні?

Клематиси

Клематиси цвітуть наприкінці літа. Обрізати їх треба у січні. Відсікайте стебла до 30 сантиметрів над землею, видаляйте пошкоджені та сухі гілки. Це допомагає рослині не плутатись і давати більше квітів влітку.

Троянди

Троянди обрізають після періоду спокою. Видаліть сухі, слабкі або пошкоджені пагони. Здорові стебла скоротіть на третину, залишаючи бруньку, що дивиться назовні, щоб кущ мав гарну форму і добре провітрювався. Навесні троянди підживіть і замульчуйте.

Троянди варто обрізати взимку / Фото Pexels

Яблуні та груші

Зимова обрізка допомагає отримати кращий урожай. Видаляйте сухі, хворі та занадто густі гілки. Прямі пагони нахиляйте або обрізайте так, щоб вони ставали горизонтальними – це стимулює плодоношення. Приберіть "водяні пагони" та зайві паростки, щоб дерево витрачало сили на плоди, а не на зайвий ріст.

Плодові кущі (малина, смородина, агрус)

Малину, що плодоносить восени, обрізають "впопіл" – старі пагони зрізають під корінь. Чорну смородину слід підрізати, видаляючи до третини старих темних гілок. Аналогічно обрізають агрус і червону смородину, щоб стимулювати здоровий новий приріст і отримати кращий урожай.

Живопліт

Взимку можна робити сильну обрізку для густоти. Зрізайте 1/3 – 1/2 довжини стебел, залишаючи верх трохи вужчим за основу. Приберіть внутрішні та схрещені гілки для кращої вентиляції. Якщо в кущах є пташині гнізда, обрізку краще відкласти.

Гліцинія

Зимова обрізка допомагає контролювати форму і розмір куща. Видаляйте сухі гілки і частково скорочуйте сильні пагони. Не обрізайте надто сильно, щоб не зменшити цвітіння навесні.

Виноград

Обрізка під час спокою рослини допомагає отримати хороший урожай. Старі пагони скорочують до двох бруньок, а основні підрізають під розмір куща. Якщо сад часто піддається пізнім морозам, краще почекати з обрізкою до ранньої весни.

Січень – час для обрізки винограду / Фото з відкритих джерел

Спірея

Для літньоквітучих сортів обрізка в січні стимулює новий приріст і цвітіння. Старі дерев'янисті стебла зрізають до основи. Внутрішні та схрещені гілки видаляють для кращої вентиляції та циркуляції повітря.

RuralSprout пише, що ще можна обрізати взимку:

гортензії на новій деревині (волотисту й деревовидну);

японські анемони – щоб обмежити розростання;

морозники – прибирають старе листя перед цвітінням;

смородину – видаляють найстаріші пагони;

осінню малину – зрізають під корінь;

буддлею – можна сильно або помірно вкоротити;

скумпію – за потреби для форми чи омолодження.

