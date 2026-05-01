Двері можуть зіпсувати все: найгірші відтінки для сучасного інтер'єру

Можна зробити дорогий ремонт, підібрати якісні матеріали, меблі й декор – але одна, на перший погляд, дрібниця здатна зіпсувати все враження. І найчастіше такою деталлю стають міжкімнатні двері.

Як пише Hunker, двері не повинні привертати увагу, але саме вони часто формують відчуття дорогого або, навпаки, дешевого простору.

Дивіться також Псують інтер'єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні

Невдалий відтінок може візуально знизити рівень навіть якісного ремонту.

Які кольори не варто обирати?

Брудно-білий із жовтим підтоном

Білий колір залишається класикою, але лише за умови правильного відтінку. Найпоширеніша помилка – вибір дверей із кремовим або жовтуватим підтоном. З часом або під впливом світла такі двері можуть ще більше "теплішати", через що виглядають застарілими. Особливо це помітно на фоні чистих білих стін, де різниця у відтінках одразу впадає в око.

Дизайнери радять обирати матовий чистий білий без домішок теплих тонів – він довше зберігає відчуття свіжості та дорожчого вигляду.



Білий колір залишається класикою, але лише якщо обрати правильний відтінок / Фото Pinterest

Дешевий "деревний" коричневий

Ще одна типова помилка – двері "під дерево" з бюджетних матеріалів. На перший погляд вони можуть виглядати як натуральне дерево, але штучний малюнок і неприродний блиск швидко видають їх походження. Такі відтінки часто виглядають застаріло і створюють враження спрощеного ремонту. У сучасних інтер'єрах вони можуть "вибиватися" із загальної стилістики. Фахівці радять обирати натуральний шпон або складні деревні відтінки без вираженої імітації текстури.



Не всі двері "під дерево" виглядають гарно / Фото Pinterest

Темні двері в маленьких просторах

Графітові, антрацитові або темно-коричневі двері можуть виглядати ефектно, але лише у просторих і добре освітлених інтер'єрах. У маленьких коридорах або квартирах з обмеженим світлом вони часто створюють відчуття замкненого простору. Через це приміщення виглядає візуально меншим і важчим. Дизайнери підкреслюють: темні відтінки потребують грамотного освітлення, інакше вони працюють проти простору.



Темні двері ще більше з'їдають простір / Фото Pexels

"Плоский" сірий без глибини

Сірий – один із найпопулярніших кольорів у сучасному дизайні, але не всі його варіації працюють однаково добре. Плоский, "порожній" сірий без підтону може виглядати дешево й безвиразно. Він не додає глибини і не створює акценту в інтер'єрі. Більш вдалі рішення – складні відтінки з теплими або холодними нюансами: greige, димчастий сірий, відтінки з домішкою бежу чи оливи.



Плоский сірий колір виглядає скучно / Фото Pexels

Як зазначає Homes&Gardens, колір greige є одним із найпопулярніших рішень у дизайні інтер'єрів. Це поєднання сірого та бежевого, який змінюється залежно від освітлення:

вдень виглядає світлішим,

а ввечері стає глибшим і теплішим.

Він легко поєднується з деревом, металом і насиченими акцентами, створюючи стриманий, але елегантний інтер'єр.

"Майже в тон" зі стінами

Одна з найпідступніших помилок – двері, підібрані "майже в колір" зі стінами, але з незначною різницею у відтінку. У такому випадку задум виглядає не як дизайнерське рішення, а як неточність у ремонті. Візуально це створює ефект випадковості та недбалості. Дизайнери підкреслюють: або повне злиття кольору зі стіною, або чіткий контраст. Усі проміжні варіанти часто виглядають невдало.



Двері майже в тон до стін виглядають як неточність у ремонті / Фото Pexels

Які двері виглядають дорожче за інші?

Експерти сходяться на думці: дорожче всього виглядають не яскраві або модні рішення, а спокійні й точно підібрані відтінки – чистий матовий білий, натуральне дерево, складні нейтральні сірі та графітові тони у правильному освітленні.

Які кольори роблять вашу кухню застарілою?

Раніше ми писали, що дизайнери радять уникати білих, сірих, медово-дубових і яскравих синіх та зелених відтінків на кухні, бо вони можуть виглядати застарілими.