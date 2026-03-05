Забуті кольори з бабусиної кухні: які відтінки повертаються в інтер'єри у 2026 році

Мода на кольори в інтер'єрі постійно змінюється: одні відтінки зникають, інші повертаються. Іноді тренди приносять щось зовсім несподіване – наприклад, знайомі кольори з минулих десятиліть, які раніше були популярними на кухнях, диванах і стінах наших бабусь.

Видання Homes and Gardens розповіло про кольори, які переживають велике повернення у моді, б'юті-світі та дизайні інтер'єрів.

Які кольори повертаються в моду?

Авокадо

Колись фаворит кухонної техніки та плитки 70-х, сьогодні колір авокадо – синонім вишуканості з вінтажним настроєм. Ідеальний для акцентних стін, оксамитових диванів чи кухонних шаф. Він приносить у дім спокій природи та нотку ретро-шарму.

Бузковий

Не рожевий і не фіолетовий – бузковий десь посередині. Ніжний, романтичний, невибагливий. Хіт кінця 80-х, який повертається у стінові покриття, постільну білизну, вечірні сукні та макіяж. І без жодних зусиль виглядає розкішно.



Бузковий колір в інтер'єрі / Фото Pinterest

Теракотовий

Названий на честь обпаленої глини, теплий і природний, він додає простору затишку, а образам – сили та стилю. Його легко впізнати у скандинавських інтер'єрах із бохо-акцентами, у кераміці, текстилі та навіть у манікюрі.

Магнолія

Якщо звичайний бежевий здається надто простим, магнолія з ніжним рожевим підтоном змінить твою думку. Улюблений колір стін 90-х тепер повертається у поєднанні із золотом, деревом та насиченими акцентами, створюючи дійсно вишукану атмосферу.

Цікаво! Як пише VOGUE, головним кольором року 2026 за версією авторитетної американської системи Pantone Color of the Year став м'який, повітряний відтінок білого під назвою PANTONE 11‑4201 Cloud Dancer – "Хмарна танцівниця". Це перший випадок, коли Pantone обирає саме білий тон як колір року, що символізує спокій, ясність, внутрішній баланс і новий початок у світі після періоду перевантаження інформацією та візуального шуму.

Шоколадно-коричневий

Теплий, насичений, елегантний – цей колір після довгого забуття знову на піку популярності. У моді, інтер'єрі та декорі він додає серйозності та розкоші. Шкіряний диван, колір стін чи аксесуари – будь-де він працює безпрограшно.



Шоколадно-коричневий знов повертається в моду / Фото Pinterest

Ці кольори доводять: ретро-тренди можуть бути не лише ностальгічними, а й неймовірно сучасними. Додаючи їх у свій інтер'єр, ти отримуєш одночасно атмосферу минулого і свіжість сьогодення.

Який елемент дизайну кухні знову в тренді?

Фіранки повертаються у моду, і цього разу особливо популярні на кухні. Вони не лише створюють стильний акцент, а й виконують практичні функції: забезпечують приватність, розсіюють світло та зберігають тепло. Сучасний вибір великий і підходить для будь-якого стилю:

Римські штори – елегантні та зручні для регулювання світла.

Рулонні – компактні, ідеальні для маленьких кухонь.

Кафе-фіранки – короткі, додають затишку, не заважають огляду.

Тюль – легкий і повітряний, пропускає світло та створює романтичну атмосферу.

Панельні штори – сучасний варіант для широких вікон і зонування.

Фіранки допомагають поєднати стиль і функціональність, роблячи кухню красивою, затишною та сучасною.