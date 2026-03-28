Це найгірше, що можна зробити на кухні: експерти радять уникати цих помилок

Кухня – серце будь-якого дому, але неправильне планування може перетворити її на справжнє поле бою для господарів. Експерти в галузі дизайну та ергономіки назвали чотири поширені помилки, яких краще уникати при облаштуванні кухні.

Більше про це розповіли на сторінці @turchyn_rembud у тіктоці.

Які помилки найчастіше роблять на кухні?

Плита впритул до стіни або холодильника

Розташування плити поруч зі стіною або холодильником здається економією простору, але на практиці це створює масу проблем. Високі бокові стінки обмежують вентиляцію, а готування біля стіни чи холодильника збільшує ризик пошкодження техніки від жару та пари.



Плита біля холодильника / Фото Pinterest

Кутові мийки

Кутові мийки часто виглядають стильно, але з точки зору зручності вони незручні. Використовувати їх складніше, ніж стандартні прямокутні, а робочий простір навколо мийки стає обмеженим.

Кухонний плінтус

Здавалося б, плінтус – дрібниця, але він часто ускладнює прибирання та займає місце для вбудованої техніки. Експерти радять обирати компактні або приховані варіанти, щоб уникнути накопичення пилу і бруду.



Плінтус на кухні – не найкраще рішення / Фото Pinterest

Системи "натиснув і відкрив" на нижніх фасадах

Сучасні механізми, що дозволяють відкрити шухляду одним натисканням, виглядають зручно, але на практиці часто створюють більше проблем, ніж користі. Фасади постійно відкриваються випадково, що може призвести до травм або пошкодження кухонного приладдя.

Які помилки найчастіше роблять на кухні: дивіться відео

Видання Livingetc попередило, що у 2026 році дизайнери планують відмовитися від блискучих синтетичних тканин, багатошарових та пишних штор, а також надто яскравих і насичених кольорів. Натомість головний акцент робитиметься на простоті, натуральності та функціональності.

У тренді будуть натуральні тканини, такі як льон, бавовна, шерсть і шовк, які додають інтер'єру тепла та природної текстури. Штори та завіси віддають перевагу прямим, лаконічним формам, без зайвих драпіровок і складних композицій, що робить простір більш відкритим та легким.

Як заощадити на ремонті у 2026 році?

У 2026 році для економії на ремонті рекомендується обирати натяжні стелі, прості плінтуси та вінілові покриття замість дорогих матеріалів. Килимова плитка стає популярною в 2026 році завдяки своїй модульності, комфорту і практичності, замінюючи холодні покриття.