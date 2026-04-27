Ніколи так не робіть: який колір огорожі відлякає навіть сусідів
- Фахівці рекомендують уникати яскравих кольорів для огорож, таких як неонові, насичений червоний і білий, які можуть відштовхнути покупців.
- Натомість варто обрати стримані відтінки, як-от сірий, оливковий і приглушений зелений, які створюють гармонійний вигляд та підкреслюють архітектуру будинку.
Весна традиційно вважається найкращим періодом для продажу нерухомості, однак навіть дрібні деталі можуть суттєво вплинути на враження від будинку. Експерти зазначають: зовнішній вигляд ділянки – один із ключових факторів, який формує перше враження у потенційних покупців.
За даними Country Living, одним із недооцінених елементів є огорожа. Невдало підібраний колір паркану здатен зіпсувати загальну картину та навіть знизити інтерес до об'єкта.
Які кольори краще не обирати?
Фахівці радять уникати занадто яскравих і нестандартних відтінків. Зокрема:
- неонові та строкаті кольори – привертають забагато уваги і можуть виглядати недоречно;
- насичений червоний – створює відчуття агресивності та порушує атмосферу затишку;
- білий – хоч і виглядає охайно спочатку, але швидко брудниться та втрачає вигляд.
Такі рішення можуть відштовхнути покупців, які шукають універсальний і гармонійний простір без необхідності негайного ремонту.
Що обрати натомість?
Натомість дизайнери радять звернути увагу на стримані та природні відтінки, які виглядають актуально і не набридають з часом. До таких належать:
- сірий – універсальний варіант, який пасує як до сучасних, так і до класичних будинків;
- оливковий – м'який природний колір, що гармонійно поєднується із зеленню ділянки;
- приглушений зелений – створює відчуття спокою і добре "зливається" з навколишнім середовищем.
Такі відтінки не перевантажують простір і виглядають більш дорогими та продуманими. Вони підкреслюють архітектуру будинку, а не відволікають від неї, що особливо важливо під час продажу нерухомості. Крім того, нейтральні кольори легше комбінуються з іншими елементами — фасадом, садом, доріжками чи меблями на ділянці.
Які кольори для паркану обрати / Фото Pexels
Це дозволяє створити цілісну й гармонійну картину без різких контрастів. Ще одна перевага – практичність. На таких відтінках менш помітні пил, бруд і сліди від опадів, тому огорожа довше зберігає охайний вигляд без частого оновлення.
Як оновити паркан без заміни?
Як пише AOL, якщо огорожа втратила вигляд, її не обов'язково змінювати повністю. Достатньо:
- очистити поверхню від старого покриття,
- обробити деревину захисними засобами,
- оновити фарбу або морилку.
Фахівці рекомендують повторювати таку обробку раз на 2 – 3 роки, щоб захистити матеріал від вологи та сонця і зберегти акуратний вигляд.
