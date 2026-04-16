Дизайнери закликають відмовитися від одного популярного тренду цієї весни

Весна – час, коли багато людей беруться за оновлення оселі. Тим часом експерти з дизайну інтер'єру застерігають від використання популярного тренду, знайомого майже всім.

Цей тренд в інтер'єрі втратив популярність у 2026 році через надмірне використання. Про це пише Express.

Який поширений тренд в інтер'єрі краще уникнути цієї весни?

Тим, хто планує оновити житло цієї весни, фахівці радять оминати нейтральні відтінки, такі як бежевий, блакитний, білий і сірий. Епоха "міленіал-сірого" вже позаду – тепер у центрі уваги більш насичені та затишні кольори: глибокий зелений, бордовий, яскравий синій, теракотовий.

Відмовтеся від нейтральних відтінків цієї весни

Тренд на повне занурення в один колір (так зване colour drenching) також відходить.

Тренд colour drenching втрачає популярність

Його замінюють більш багатошарові підходи – наприклад, colour capping, коли стіни, стеля чи оздоблення фарбуються у поєднувані або контрастні відтінки.

Щоб зробити кімнату більш виразною цієї весни, варто також звернути увагу на ще один тренд, що повертається – акцентні стіни. Це може бути контрастний колір або шпалери з візерунком.

Акцентні стіни повертаються, але вже в більш продуманому й витонченому вигляді. Сьогодні йдеться не про сліпе наслідування моди 2000-х, а про створення ефекту. Яскраві шпалери – це простий спосіб додати індивідуальності без фарбування всієї кімнати, а правильно підібраний принт може стати центральним елементом інтер'єру.

6 застарілих речей в інтер'єрі, від яких варто позбутися у 2026 році

Як пише The Spruce, дизайнери радять прибрати ці елементи, якщо хочете сучасний і затишний дім:

Штучні рослини мають неприродний вигляд. Краще обрати живі, навіть найпростіші у догляді.

мають неприродний вигляд. Краще обрати живі, навіть найпростіші у догляді. Лампочки Едісона дають різке світло і вже вийшли з моди.

дають різке світло і вже вийшли з моди. Однакові меблі комплектом роблять інтер'єр холодним і "як у магазині". Краще міксувати стилі.

роблять інтер'єр холодним і "як у магазині". Краще міксувати стилі. Написи на стінах (типу "Home", "Relax") видаються банальними.

(типу "Home", "Relax") видаються банальними. Об'ємні узголів'я з ґудзиками більше не видаються сучасними, зараз у тренді прості форми.

більше не видаються сучасними, зараз у тренді прості форми. Галерейні стіни з багатьох рамок створюють візуальний безлад. Краще одна виразна картина.

Експерти радять використовувати менше штучного й однакового, надаючи перевагу простоті, природності та індивідуальності.

