"Справжній джекпот": жінка була в шоці, коли побачила, що ховається за облицюванням каміна
- Вінтір Роуз під час ремонту знайшла вінтажну плитку та дерев'яні елементи за сучасним облицюванням каміна.
- Попри те, що плитка виявилася з 1990-х років, Роуз вирішила її зберегти та зробити камін акцентом у майбутній їдальні.
Власниця будинку у Великій Британії робила ремонт. Коли вона зняла сучасне облицювання старого каміна, то не могла повірити власним очам.
31-річна Вінтір Роуз мешкає у будинку, зведеному ще у 1903 році. Жінка у захваті від вінтажних речей, тому їй страшенно не подобався сучасний камін, що був вдома. Зрештою, Роуз вирішила його замінити – і тоді натрапила на приємний сюрприз, пише The Newsweek.
Дивіться також Топ-3 кольори, які можна використовувати будь-де, тільки не на кухні
Що знайшла Роуз під покриття каміна?
Жінка раптом помітила на каміні невеликий скол і борозенки, які заінтригували її. Тоді вона почала знімати сучасне облицювання каміна. Поступово перед її очима постала вінтажна плитка та дерев'яні елементи.
Ремонтний джекпот. Я не знаю, з якого часу ці плитки – чи вони оригінальні, чи пізніша репродукція, але в будь-якому разі вони все одно певною мірою вінтажні! Зніму все покриття і займуся дослідженням,
– так Роуз підписала відео, у якому розповіла про свою знахідку.
На сьогодні ролик набрав 3,5 мільйона переглядів у TikTok.
Вінтір Роуз поділилася "джекпотом", який на неї чекав: дивіться відео
Хоча з'ясувалося, що плитка таки походить не з початку ХХ століття, а приблизно з 1990-х років, господиня вирішила її зберегти. Тепер вона планує зробити з кімнати їдальню, додати дерев'яну підлогу та книжкові шафи, щоб камін став головним акцентом простору.
Які вінтажні речі знову модні у дизайні інтер'єру в 2026 році?
Вінтаж у дизайні інтер'єру знову набирає популярності – через ностальгію, тепло та відчуття історії, пише Apartment Theraphy.
Дизайнери пояснюють: людям хочеться речей "із душею", а не одноразового декору.
Ось що повертається в моду:
- Ковдри-печворк. Ручна робота, яскраві геометричні візерунки й затишок – такі ковдри знову видаються сучасними.
- Капітоне, бахрома і спіднички на меблях. Прошиті дивани, бахрома та тканинні спідниці на кріслах повертаються, особливо у поєднанні з сучасними меблями.
- Вишивка. Вишиті картини, рушники й текстиль стають популярним декором і часто з'являються в секонд-гендах.
- Пуфи й отомани. Оббиті тканиною або вишиті – зручні, практичні й водночас декоративні.
- Цукерниці та бляшанки для печива. Їх використовують як вазочки, органайзери або декор на столі.
- Сервант і шафи зі скляними дверцятами. Люди знову хочуть показувати улюблений посуд і колекції, а не ховати їх у шухлядах.
- Вінтажні столові прибори. Навіть кілька старовинних ложок чи виделок додають шарму звичайній вечері.
- Свічники. Старі металеві або різьблені свічники ідеально вписуються в тренд на тепле, м'яке освітлення.
Що пара американців під час ремонту знайшла у дверній ручці?
- Подружжя зі штату Юта під час ремонту свого 112-річного будинку несподівано знайшло каблучку, заховану всередині дверної ручки. Її виявили, коли знімали стару фарбу з металевих елементів.
- Прикраса могла пролежати там десятки років – імовірно ще з 1920 – 1930-х. Хоча ювелір підтвердив, що каблучка не має матеріальної цінності, для власників вона стала важливою сімейною знахідкою. Тепер жінка іноді носить каблучку і планує зберігати її як частину історії свого дому.