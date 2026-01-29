"Справжній джекпот": жінка була в шоці, коли побачила, що ховається за облицюванням каміна

Власниця будинку у Великій Британії робила ремонт. Коли вона зняла сучасне облицювання старого каміна, то не могла повірити власним очам.

31-річна Вінтір Роуз мешкає у будинку, зведеному ще у 1903 році. Жінка у захваті від вінтажних речей, тому їй страшенно не подобався сучасний камін, що був вдома. Зрештою, Роуз вирішила його замінити – і тоді натрапила на приємний сюрприз, пише The Newsweek.

Що знайшла Роуз під покриття каміна?

Жінка раптом помітила на каміні невеликий скол і борозенки, які заінтригували її. Тоді вона почала знімати сучасне облицювання каміна. Поступово перед її очима постала вінтажна плитка та дерев'яні елементи.

Ремонтний джекпот. Я не знаю, з якого часу ці плитки – чи вони оригінальні, чи пізніша репродукція, але в будь-якому разі вони все одно певною мірою вінтажні! Зніму все покриття і займуся дослідженням,

– так Роуз підписала відео, у якому розповіла про свою знахідку.

На сьогодні ролик набрав 3,5 мільйона переглядів у TikTok.

Вінтір Роуз поділилася "джекпотом", який на неї чекав: дивіться відео

Хоча з'ясувалося, що плитка таки походить не з початку ХХ століття, а приблизно з 1990-х років, господиня вирішила її зберегти. Тепер вона планує зробити з кімнати їдальню, додати дерев'яну підлогу та книжкові шафи, щоб камін став головним акцентом простору.

Які вінтажні речі знову модні у дизайні інтер'єру в 2026 році?

Вінтаж у дизайні інтер'єру знову набирає популярності – через ностальгію, тепло та відчуття історії, пише Apartment Theraphy.

Дизайнери пояснюють: людям хочеться речей "із душею", а не одноразового декору.

Ось що повертається в моду:

Ковдри-печворк . Ручна робота, яскраві геометричні візерунки й затишок – такі ковдри знову видаються сучасними.

. Ручна робота, яскраві геометричні візерунки й затишок – такі ковдри знову видаються сучасними. Капітоне, бахрома і спіднички на меблях . Прошиті дивани, бахрома та тканинні спідниці на кріслах повертаються, особливо у поєднанні з сучасними меблями.

. Прошиті дивани, бахрома та тканинні спідниці на кріслах повертаються, особливо у поєднанні з сучасними меблями. Вишивка . Вишиті картини, рушники й текстиль стають популярним декором і часто з'являються в секонд-гендах.

. Вишиті картини, рушники й текстиль стають популярним декором і часто з'являються в секонд-гендах. Пуфи й отомани . Оббиті тканиною або вишиті – зручні, практичні й водночас декоративні.

. Оббиті тканиною або вишиті – зручні, практичні й водночас декоративні. Цукерниці та бляшанки для печива . Їх використовують як вазочки, органайзери або декор на столі.

. Їх використовують як вазочки, органайзери або декор на столі. Сервант і шафи зі скляними дверцятами . Люди знову хочуть показувати улюблений посуд і колекції, а не ховати їх у шухлядах.

. Люди знову хочуть показувати улюблений посуд і колекції, а не ховати їх у шухлядах. Вінтажні столові прибори . Навіть кілька старовинних ложок чи виделок додають шарму звичайній вечері.

. Навіть кілька старовинних ложок чи виделок додають шарму звичайній вечері. Свічники. Старі металеві або різьблені свічники ідеально вписуються в тренд на тепле, м'яке освітлення.

