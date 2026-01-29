31-летняя Винтир Роуз живет в доме, построенном еще в 1903 году. Женщина в восторге от винтажных вещей, поэтому ей очень не нравился современный камин, который был дома. В конце концов, Роуз решила его заменить – и тогда наткнулась на приятный сюрприз, пишет The Newsweek.

Что нашла Роуз под покрытием камина?

Женщина вдруг заметила на камине небольшой скол и бороздки, которые заинтриговали ее. Тогда она начала снимать современную облицовку камина. Постепенно перед ее глазами предстала винтажная плитка и деревянные элементы.

Ремонтный джекпот. Я не знаю, с какого времени эти плитки – или они оригинальные, или поздняя репродукция, но в любом случае они все равно в определенной степени винтажные! Сниму все покрытие и займусь исследованием,

– так Роуз подписала видео, в котором рассказала о своей находке.

На сегодня ролик набрал 3,5 миллиона просмотров в TikTok.

Винтир Роуз поделилась "джекпотом", который ее ждал: смотрите видео

Хотя выяснилось, что плитка таки происходит не с начала ХХ века, а примерно с 1990-х годов, хозяйка решила ее сохранить. Теперь она планирует сделать из комнаты столовую, добавить деревянный пол и книжные шкафы, чтобы камин стал главным акцентом пространства.

Какие винтажные вещи снова модные в дизайне интерьера в 2026 году?

Винтаж в дизайне интерьера снова набирает популярность – из-за ностальгии, тепло и ощущение истории, пишет Apartment Theraphy.

Дизайнеры объясняют: людям хочется вещей "с душой", а не одноразового декора.

Вот что возвращается в моду:

Одеяла-печворк . Ручная работа, яркие геометрические узоры и уют – такие одеяла снова кажутся современными.

. Ручная работа, яркие геометрические узоры и уют – такие одеяла снова кажутся современными. Капитоне, бахрома и юбочки на мебели . Прошитые диваны, бахрома и тканевые юбки на креслах возвращаются, особенно в сочетании с современной мебелью.

. Прошитые диваны, бахрома и тканевые юбки на креслах возвращаются, особенно в сочетании с современной мебелью. Вышивка . Вышитые картины, полотенца и текстиль становятся популярным декором и часто появляются в секонд-хендах.

. Вышитые картины, полотенца и текстиль становятся популярным декором и часто появляются в секонд-хендах. Пуфы и оттоманы . Обитые тканью или вышитые – удобные, практичные и одновременно декоративные.

. Обитые тканью или вышитые – удобные, практичные и одновременно декоративные. Конфетницы и жестяные банки для печенья . Их используют как вазочки, органайзеры или декор на столе.

. Их используют как вазочки, органайзеры или декор на столе. Сервант и шкафы со стеклянными дверцами . Люди снова хотят показывать любимую посуду и коллекции, а не прятать их в ящиках.

. Люди снова хотят показывать любимую посуду и коллекции, а не прятать их в ящиках. Винтажные столовые приборы . Даже несколько старинных ложек или вилок добавляют шарма обычному ужину.

. Даже несколько старинных ложек или вилок добавляют шарма обычному ужину. Подсвечники. Старые металлические или резные подсвечники идеально вписываются в тренд на теплое, мягкое освещение.

Что пара американцев во время ремонта нашла в дверной ручке?