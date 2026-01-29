31-летняя Винтир Роуз живет в доме, построенном еще в 1903 году. Женщина в восторге от винтажных вещей, поэтому ей очень не нравился современный камин, который был дома. В конце концов, Роуз решила его заменить – и тогда наткнулась на приятный сюрприз, пишет The Newsweek.
Что нашла Роуз под покрытием камина?
Женщина вдруг заметила на камине небольшой скол и бороздки, которые заинтриговали ее. Тогда она начала снимать современную облицовку камина. Постепенно перед ее глазами предстала винтажная плитка и деревянные элементы.
Ремонтный джекпот. Я не знаю, с какого времени эти плитки – или они оригинальные, или поздняя репродукция, но в любом случае они все равно в определенной степени винтажные! Сниму все покрытие и займусь исследованием,
– так Роуз подписала видео, в котором рассказала о своей находке.
На сегодня ролик набрал 3,5 миллиона просмотров в TikTok.
Винтир Роуз поделилась "джекпотом", который ее ждал: смотрите видео
Хотя выяснилось, что плитка таки происходит не с начала ХХ века, а примерно с 1990-х годов, хозяйка решила ее сохранить. Теперь она планирует сделать из комнаты столовую, добавить деревянный пол и книжные шкафы, чтобы камин стал главным акцентом пространства.
Какие винтажные вещи снова модные в дизайне интерьера в 2026 году?
Винтаж в дизайне интерьера снова набирает популярность – из-за ностальгии, тепло и ощущение истории, пишет Apartment Theraphy.
Дизайнеры объясняют: людям хочется вещей "с душой", а не одноразового декора.
Вот что возвращается в моду:
- Одеяла-печворк. Ручная работа, яркие геометрические узоры и уют – такие одеяла снова кажутся современными.
- Капитоне, бахрома и юбочки на мебели. Прошитые диваны, бахрома и тканевые юбки на креслах возвращаются, особенно в сочетании с современной мебелью.
- Вышивка. Вышитые картины, полотенца и текстиль становятся популярным декором и часто появляются в секонд-хендах.
- Пуфы и оттоманы. Обитые тканью или вышитые – удобные, практичные и одновременно декоративные.
- Конфетницы и жестяные банки для печенья. Их используют как вазочки, органайзеры или декор на столе.
- Сервант и шкафы со стеклянными дверцами. Люди снова хотят показывать любимую посуду и коллекции, а не прятать их в ящиках.
- Винтажные столовые приборы. Даже несколько старинных ложек или вилок добавляют шарма обычному ужину.
- Подсвечники. Старые металлические или резные подсвечники идеально вписываются в тренд на теплое, мягкое освещение.
Что пара американцев во время ремонта нашла в дверной ручке?
- Супруги из штата Юта во время ремонта своего 112-летнего дома неожиданно нашли кольцо, спрятанное внутри дверной ручки. Его обнаружили, когда снимали старую краску с металлических элементов.
- Украшение могло пролежать там десятки лет – предположительно еще с 1920 – 1930-х. Хотя ювелир подтвердил, что кольцо не имеет материальной ценности, для владельцев оно стало важной семейной находкой. Теперь женщина иногда носит кольцо и планирует хранить его как часть истории своего дома.