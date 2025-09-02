Про головні події дня станом на вівторок, 2 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Хронологія 1287 дня війни

 

06:14, 02 вересня

Білу Церкву атакували БпЛА

"Шахеди" другу ніч поспіль атакували Білу Церкву.

Унаслідок цього спалахнула пожежа, яка призвела до задимлення. У місті також є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах.

На жаль, атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини. В ОВА пояснили, що тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

06:13, 02 вересня

Сирський назвав втрати Росії за серпень

За даними Сирського, лише за серпень 2025 року втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам за професіоналізм.

06:11, 02 вересня

Ізмаїл масовано атакували дрони

Вибухи в Ізмаїлі на Одещині лунали після опівночі.

В Ізмаїльській районній державній адміністрації згодом заявили про російську атаку на припортову інфраструктуру. 

Значним руйнуванням та людським жертвам вдалося запобігти завдяки своєчасному реагуванню – пожежі оперативно ліквідували.

06:09, 02 вересня

Росіяни атакували "Шахедами" Суми

Вночі щонайменше два вибухи пролунали у Сумах – о 01:03 та 01:05.

Регіон атакували "Шахеди". 

Унаслідок цього зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, серед них дитина.

06:08, 02 вересня

Вночі на Київщині працювала ППО

Київщину вночі 2 вересня атакували "Шахеди".

Про роботу ППО в ОВА писали о 01:28. 


 