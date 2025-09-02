Хронология 1287 дня войны

06:14, 02 сентября

"Шахеды" вторую ночь подряд атаковали Белую Церковь.

В результате вспыхнул пожар, который привел к задымлению. В городе также есть повреждения остекления многоэтажных домов, пожара в гаражном кооперативе, на торговых и производственных предприятиях.

К сожалению, атака не обошлась без жертв – есть пострадавшие, а также подтверждена гибель одного человека. В ОВА объяснили, что тело мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.