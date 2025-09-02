Україну атакували "Шахеди", є жертва та постраждалі: хронологія 1287 дня війни

06:14, 2 вересня

"Шахеди" другу ніч поспіль атакували Білу Церкву.

Унаслідок цього спалахнула пожежа, яка призвела до задимлення. У місті також є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах.

На жаль, атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини. В ОВА пояснили, що тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.