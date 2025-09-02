Україну атакували "Шахеди", є жертва та постраждалі: хронологія 1287 дня війни

Про головні події дня станом на вівторок, 2 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни зосередили значну кількість морської піхоти біля Покровська, – Трегубов
Хронологія 1287 дня війни
"Шахеди" другу ніч поспіль атакували Білу Церкву. Унаслідок цього спалахнула пожежа, яка призвела до задимлення. У місті також є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах. На жаль, атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини. В ОВА пояснили, що тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. За даними Сирського, лише за серпень 2025 року втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам за професіоналізм. Вибухи в Ізмаїлі на Одещині лунали після опівночі. В Ізмаїльській районній державній адміністрації згодом заявили про російську атаку на припортову інфраструктуру. Значним руйнуванням та людським жертвам вдалося запобігти завдяки своєчасному реагуванню – пожежі оперативно ліквідували. Вночі щонайменше два вибухи пролунали у Сумах – о 01:03 та 01:05. Регіон атакували "Шахеди". Унаслідок цього зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, серед них дитина. Київщину вночі 2 вересня атакували "Шахеди". Про роботу ППО в ОВА писали о 01:28.
Білу Церкву атакували БпЛА
Сирський назвав втрати Росії за серпень
Ізмаїл масовано атакували дрони
Росіяни атакували "Шахедами" Суми
Вночі на Київщині працювала ППО
"Шахеди" другу ніч поспіль атакували Білу Церкву.
Унаслідок цього спалахнула пожежа, яка призвела до задимлення. У місті також є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах.
На жаль, атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини. В ОВА пояснили, що тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
За даними Сирського, лише за серпень 2025 року втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам за професіоналізм.
Вибухи в Ізмаїлі на Одещині лунали після опівночі.
В Ізмаїльській районній державній адміністрації згодом заявили про російську атаку на припортову інфраструктуру.
Значним руйнуванням та людським жертвам вдалося запобігти завдяки своєчасному реагуванню – пожежі оперативно ліквідували.
Вночі щонайменше два вибухи пролунали у Сумах – о 01:03 та 01:05.
Регіон атакували "Шахеди".
Унаслідок цього зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, серед них дитина.
Київщину вночі 2 вересня атакували "Шахеди".
Про роботу ППО в ОВА писали о 01:28.