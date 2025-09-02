укррус
Украину атаковали "Шахеды", есть жертва и пострадавшие: хронология 1287 дня войны

София Рожик
хронология 1287 дня войны - 24 Канал
Хронология 1287 дня войны / Коллаж 24 Канала, фото Генштаба

Продолжаются 1287 сутки полномасштабной войны России против Украины. ВСУ и в дальнейшем сдерживают наступательные операции оккупантов на фронте, давая им достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на вторник, 2 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Хронология 1287 дня войны

06:14, 2 сентября

Белую Церковь атаковали БпЛА

"Шахеды" вторую ночь подряд атаковали Белую Церковь.

В результате вспыхнул пожар, который привел к задымлению. В городе также есть повреждения остекления многоэтажных домов, пожара в гаражном кооперативе, на торговых и производственных предприятиях.

К сожалению, атака не обошлась без жертв – есть пострадавшие, а также подтверждена гибель одного человека. В ОВА объяснили, что тело мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

06:13, 2 сентября

Сырский назвал потери России за август

По данным Сырского, только за август 2025 года потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм.

06:11, 2 сентября

Измаил массированно атаковали дроны

Взрывы в Измаиле Одесской области раздавались после полуночи.

В Измаильской районной государственной администрации впоследствии заявили о российской атаке на припортовую инфраструктуру.

Значительные разрушения и человеческие жертвы удалось предотвратить благодаря своевременному реагированию – пожары оперативно ликвидировали.

06:09, 2 сентября

Россияне атаковали "Шахедами" Сумы

Ночью по меньшей мере два взрыва прогремели в Сумах – в 01:03 и 01:05.

Регион атаковали "Шахеды".

В результате разрушено помещение торгового ряда, повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

06:08, 2 сентября

Ночью на Киевщине работала ПВО

Киевскую область ночью 2 сентября атаковали "Шахеды".

О работе ПВО в ОВА писали в 01:28.