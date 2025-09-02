Украину атаковали "Шахеды", есть жертва и пострадавшие: хронология 1287 дня войны

О главных событиях дня по состоянию на вторник, 2 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Хронология 1287 дня войны
"Шахеды" вторую ночь подряд атаковали Белую Церковь. В результате вспыхнул пожар, который привел к задымлению. В городе также есть повреждения остекления многоэтажных домов, пожара в гаражном кооперативе, на торговых и производственных предприятиях. К сожалению, атака не обошлась без жертв – есть пострадавшие, а также подтверждена гибель одного человека. В ОВА объяснили, что тело мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива. По данным Сырского, только за август 2025 года потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм. Взрывы в Измаиле Одесской области раздавались после полуночи. В Измаильской районной государственной администрации впоследствии заявили о российской атаке на припортовую инфраструктуру. Значительные разрушения и человеческие жертвы удалось предотвратить благодаря своевременному реагированию – пожары оперативно ликвидировали. Ночью по меньшей мере два взрыва прогремели в Сумах – в 01:03 и 01:05. Регион атаковали "Шахеды". В результате разрушено помещение торгового ряда, повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон. Есть пострадавшие, среди них ребенок. Киевскую область ночью 2 сентября атаковали "Шахеды". О работе ПВО в ОВА писали в 01:28.
Белую Церковь атаковали БпЛА
Сырский назвал потери России за август
Измаил массированно атаковали дроны
Россияне атаковали "Шахедами" Сумы
Ночью на Киевщине работала ПВО
