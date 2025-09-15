Ворожа атака по Україні, нові заяви Трампа: хронологія 1300 дня війни
В Україні триває війна з російськими окупантами. На фронті змінюється ситуація, ворог вкотре б'є по Україні, а на геополітичній арені звучать нові заяви. Українці та світ проживають 1300 день повномасштабного російського вторгнення.
Ворог отримує удари у відповідь, захист України попри все продовжується. Про російські атаки, їхні наслідки, ситуацію на фронті та інші важливі події 15 вересня читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відбулося в Україні та світі 15 вересня?
Папа Римський Лев XIV зазначив, що заклики Ватикану до миру не означають, що Святий Престол може бути посередником між сторонами. Дональд Трамп вчергове повторив, що хоче зупинити вбивства в Україні. Однак ситуацію ускладнює напруженість між Зеленським та Путінм. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Люди вірять, що вони будуть розмовляти, а я не знаю. Думаю, мені доведеться вести всі переговори. Вони ненавидять один одного, На питання, коли саме відбудуться ці перемовини, Трамп сказав, що він має втрутитися "відносно скоро". Очільник Білого дому зазначив, що Європа має об'єднатися в боротьбі проти ворога. Зокрема, союзники мають ввеси більш жорсткі санкції проти Росії, які містять торгівельно-економічні обмеження. Послухайте, Європа – це мої друзі, але вони купують нафту у Росії, тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто, знаєте, повністю відмовляється від цього. Але Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту, Запорізькій області після опівночі загрожували російські ракети та дрони. Вороги здійснили атаку на Запорізький район. Про постраждалих не повідомляється. Відповідні служби встановвлюють наслідки атаки, в відомо про пожежу в Запорізькому районі. В одній із громад після обстрілу зникло електропостачання. У Кушугумській громаді після нічної атаки росіян зруйноване домоволодіння – ворог наніс по селищу щонайменше чотири удари. Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в посиленні втручання у парламентські вибори через використання священників та мережу ботів для дезінформації. Агенти Кремля нібито робили фальшиві погрози вибухами на молдавських виборчих дільницях за кордоном, зокрема в Німеччині. Санду закликала ЄС до підтримки, зазначивши, що Росія прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку".
