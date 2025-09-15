Ворог отримує удари у відповідь, захист України попри все продовжується. Про російські атаки, їхні наслідки, ситуацію на фронті та інші важливі події 15 вересня читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія майже вдвічі збільшила кількість атак на одному з напрямків: зведення Генштабу

Що відбулося в Україні та світі 15 вересня?

06:55, 15 вересня

Папа Римський Лев XIV зазначив, що заклики Ватикану до миру не означають, що Святий Престол може бути посередником між сторонами.

06:50, 15 вересня

Трамп розповів, що закінчити війну виявилося важче, ніж він думав

Дональд Трамп вчергове повторив, що хоче зупинити вбивства в Україні. Однак ситуацію ускладнює напруженість між Зеленським та Путінм.

Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Люди вірять, що вони будуть розмовляти, а я не знаю. Думаю, мені доведеться вести всі переговори. Вони ненавидять один одного,
– сказав американський президент.

На питання, коли саме відбудуться ці перемовини, Трамп сказав, що він має втрутитися "відносно скоро".

06:45, 15 вересня

Дональд Трамп зробив заяву про європейські санкції проти Росії

Очільник Білого дому зазначив, що Європа має об'єднатися в боротьбі проти ворога. Зокрема, союзники мають ввеси більш жорсткі санкції проти Росії, які містять торгівельно-економічні обмеження.

Послухайте, Європа – це мої друзі, але вони купують нафту у Росії, тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто, знаєте, повністю відмовляється від цього. Але Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту,
– сказав Трамп.

06:40, 15 вересня

У Запоріжжі вночі лунали вибухи

Запорізькій області після опівночі загрожували російські ракети та дрони. Вороги здійснили атаку на Запорізький район. Про постраждалих не повідомляється.

Відповідні служби встановвлюють наслідки атаки, в відомо про пожежу в Запорізькому районі. В одній із громад після обстрілу зникло електропостачання. У Кушугумській громаді після нічної атаки росіян зруйноване домоволодіння – ворог наніс по селищу щонайменше чотири удари.

06:23, 15 вересня

У Молдові Путіна звинувачують у втручанні в вибори

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в посиленні втручання у парламентські вибори через використання священників та мережу ботів для дезінформації. Агенти Кремля нібито робили фальшиві погрози вибухами на молдавських виборчих дільницях за кордоном, зокрема в Німеччині.

Санду закликала ЄС до підтримки, зазначивши, що Росія прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку".