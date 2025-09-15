Ворог отримує удари у відповідь, захист України попри все продовжується. Про російські атаки, їхні наслідки, ситуацію на фронті та інші важливі події 15 вересня читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія майже вдвічі збільшила кількість атак на одному з напрямків: зведення Генштабу

Що відбулося в Україні та світі 15 вересня?