Враг получает ответные удары, защита Украины несмотря на все продолжается. О российских атаках, их последствиях, ситуации на фронте и других важных событиях 15 сентября читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия почти вдвое увеличила количество атак на одном из направлений: сводка Генштаба

Что произошло в Украине и мире 15 сентября?