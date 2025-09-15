Враг получает ответные удары, защита Украины несмотря на все продолжается. О российских атаках, их последствиях, ситуации на фронте и других важных событиях 15 сентября читайте в материале 24 Канала.
Что произошло в Украине и мире 15 сентября?
Папа Римский Лев XIV отметил, что призывы Ватикана к миру не означают, что Святой Престол может быть посредником между сторонами. Дональд Трамп в очередной раз повторил, что хочет остановить убийства в Украине. Однако ситуацию осложняет напряженность между Зеленским и Путиным. Ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой. Люди верят, что они будут разговаривать, а я не знаю. Думаю, мне придется вести все переговоры. Они ненавидят друг друга, На вопрос, когда именно состоятся эти переговоры, Трамп сказал, что он должен вмешаться "относительно скоро". Глава Белого дома отметил, что Европа должна объединиться в борьбе против врага. В частности, союзники должны ввести более жесткие санкции против России, которые содержат торгово-экономические ограничения. Послушайте, Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России, поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто, знаете, полностью отказывается от этого. Но Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть, Запорожской области после полуночи угрожали российские ракеты и дроны. Враги совершили атаку на Запорожский район. О пострадавших не сообщается. Соответствующие службы устанавливают последствия атаки, в известно о пожаре в Запорожском районе. В одной из громад после обстрела исчезло электроснабжение. В Кушугумской громаде после ночной атаки россиян разрушено домовладение – враг нанес по поселку по меньшей мере четыре удара. Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в усилении вмешательства в парламентские выборы из-за использования священников и сети ботов для дезинформации. Агенты Кремля якобы делали фальшивые угрозы взрывами на молдавских избирательных участках за границей, в частности, в Германии. Санду призвала ЕС к поддержке, отметив, что Россия стремится "захватить Молдову из-за избирательного ящика".
Трамп рассказал, что закончить войну оказалось труднее, чем он думал
– сказал американский президент.
Дональд Трамп сделал заявление о европейских санкциях против России
– сказал Трамп.
В Запорожье ночью раздавались взрывы
В Молдове Путина обвиняют во вмешательстве в выборы
