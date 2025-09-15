Укр Рус
Новости Украины Вражеская атака по Украине, новые заявления Трампа: хронология 1300 дня войны
15 сентября, 06:59
11

Вражеская атака по Украине, новые заявления Трампа: хронология 1300 дня войны

Дарья Смородская

В Украине продолжается война с российскими оккупантами. На фронте меняется ситуация, враг в очередной раз бьет по Украине, а на геополитической арене звучат новые заявления. Украинцы и мир проживают 1300 день полномасштабного российского вторжения.

Враг получает ответные удары, защита Украины несмотря на все продолжается. О российских атаках, их последствиях, ситуации на фронте и других важных событиях 15 сентября читайте в материале 24 Канала.

Что произошло в Украине и мире 15 сентября?

 

06:55, 15 сентября

Папа Римский Лев XIV отметил, что призывы Ватикана к миру не означают, что Святой Престол может быть посредником между сторонами.

06:50, 15 сентября

Трамп рассказал, что закончить войну оказалось труднее, чем он думал

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что хочет остановить убийства в Украине. Однако ситуацию осложняет напряженность между Зеленским и Путиным.

Ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой. Люди верят, что они будут разговаривать, а я не знаю. Думаю, мне придется вести все переговоры. Они ненавидят друг друга,
– сказал американский президент.

На вопрос, когда именно состоятся эти переговоры, Трамп сказал, что он должен вмешаться "относительно скоро".

06:45, 15 сентября

Дональд Трамп сделал заявление о европейских санкциях против России

Глава Белого дома отметил, что Европа должна объединиться в борьбе против врага. В частности, союзники должны ввести более жесткие санкции против России, которые содержат торгово-экономические ограничения.

Послушайте, Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России, поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто, знаете, полностью отказывается от этого. Но Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть,
– сказал Трамп.

06:40, 15 сентября

В Запорожье ночью раздавались взрывы

Запорожской области после полуночи угрожали российские ракеты и дроны. Враги совершили атаку на Запорожский район. О пострадавших не сообщается.

Соответствующие службы устанавливают последствия атаки, в известно о пожаре в Запорожском районе. В одной из громад после обстрела исчезло электроснабжение. В Кушугумской громаде после ночной атаки россиян разрушено домовладение – враг нанес по поселку по меньшей мере четыре удара.

06:23, 15 сентября

В Молдове Путина обвиняют во вмешательстве в выборы

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в усилении вмешательства в парламентские выборы из-за использования священников и сети ботов для дезинформации. Агенты Кремля якобы делали фальшивые угрозы взрывами на молдавских избирательных участках за границей, в частности, в Германии.

Санду призвала ЕС к поддержке, отметив, что Россия стремится "захватить Молдову из-за избирательного ящика".