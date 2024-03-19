В ТЦК служать ті, хто "відкупились" від служби в бойових підрозділах: чому це не так

В Україні два роки триває загальна мобілізація, яку здійснює Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За цей час серед суспільства сформувалось досить багато міфів і упереджень щодо діяльності ТЦК. Зокрема, часто можна почути думку, що в ТЦК служать ті, хто "відкупились" від служби в бойових підрозділах.

В оперативному командуванні "Північ" вирішили спростувати цей міф і розповісти, як усе відбувається насправді.

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Обов'язки ТЦК

Передусім наголошують, що ТЦК — це не тільки про вручення повісток.

"Територіальні центри комплектування, як і інші підрозділи та організації ЗСУ, мають небойові посади, які мусять бути укомплектовані фахівцями — обліковцями, зв'язківцями, фінансистами, механіками тощо. Адже одним із важливих завдань є комплектування та забезпечення нових підрозділів", – ідеться у повідомленні.

У ТЦК багато військоих з бойовим досвідом

Крім того, військові наголошують, що левову частку військових в ТЦК складають ті, хто вже брав участь у бойових діях та за станом здоров'я більше не може продовжувати нести службу на передовій.

У ТЦК задіяні, зокрема, і військові, які отримали різного роду поранення, пройшли реабілітацію та наразі не підлягають звільненню. Інколи саме таким хлопцям на вулиці кричать про те, чому вони не на передовій, та погрожують розплатою, коли вони беруть участь у заходах оповіщення,

– додають в командуванні.

Також важливо розуміти, що серед особового складу територіальних центрів комплектування постійно відбуваються ротації. Мова про те, що військовослужбовців з ТЦК переводять або тимчасово, або на постійне місце служби до бойових підрозділів.

Мобілізація в Україні: актуально

Водночас варто визнати, що в Україні є проблеми із мобілізацією. Зокрема, у контексті корупційної складової.

Так, нещодавно журналісти видання NGL.media проаналізували бум на фіктивні шлюби, укладені з жінками з інвалідністю та виявили схему, яку активно використовують нині ті чоловіки, котрі прагнуть уникнути мобілізації.

Для цього вони фіктивно одружуються з жінками з інвалідністю, після чого отримують відстрочку та можливість законно перетнути державний кордон.