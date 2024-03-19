В ТЦК служат те, кто "откупились" от службы в боевых подразделениях: почему это не так

В Украине два года продолжается всеобщая мобилизация, которую осуществляет Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. За это время среди общества сформировалось достаточно много мифов и предубеждений относительно деятельности ТЦК. В частности, часто можно услышать мнение, что в ТЦК служат те, кто "откупились" от службы в боевых подразделениях.

В оперативном командовании “Север” решили опровергнуть этот миф и рассказать, как все происходит на самом деле.

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Обязанности ТЦК

Прежде всего отмечают, что ТЦК - это не только о вручении повесток.

"Территориальные центры комплектования, как и другие подразделения и организации ВСУ, имеют небоевые должности, которые должны быть укомплектованы специалистами - учетчиками, связистами, финансистами, механиками и тому подобное. Ведь одной из важных задач является комплектование и обеспечение новых подразделений", – говорится в сообщении.

В ТЦК много военных с боевым опытом

Кроме того, военные отмечают, что львиную долю военных в ТЦК составляют те, кто уже участвовал в боевых действиях и по состоянию здоровья больше не может продолжать нести службу на передовой.

В ТЦК задействованы, в частности, и военные, которые получили различного рода ранения, прошли реабилитацию и пока не подлежат увольнению. Иногда именно таким ребятам на улице кричат о том, почему они не на передовой, и угрожают расплатой, когда они участвуют в мероприятиях оповещения,

– добавляют в командовании.

Также важно понимать, что среди личного состава территориальных центров комплектования постоянно происходят ротации. Речь о том, что военнослужащих с ТЦК переводят или временно, или на постоянное место службы в боевые подразделения.

Мобилизация в Украине: актуально

В то же время стоит признать, что в Украине есть проблемы с мобилизацией. В частности, в контексте коррупционной составляющей.

Так, недавно журналисты издания NGL.media проанализировали бум на фиктивные браки, заключенные с женщинами с инвалидностью и обнаружили схему, которую активно используют сейчас те мужчины, которые стремятся избежать мобилизации.

Для этого они фиктивно женятся на женщинах с инвалидностью, после чего получают отсрочку и возможность законно пересечь государственную границу.