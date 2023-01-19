В Україні триває мобілізація: кого не можуть призвати на військову службу примусово

19 січня 2023, 08:54
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Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває проведення загальної мобілізації. Призвати на службу можуть чоловіків від 18 до 60 років.

Однак є певні категорії чоловіків, яких не можуть призвати примусово. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Хто не підлягає мобілізації в Україні

  • громадяни, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та установах;
  • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців;
  • громадяни, які доглядають за особами, що потребують опіки;
  • багатодітні чоловіки та жінки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей;
  • батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;
  • опікуни та прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;
  • батьки, на вихованні яких неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А;
  • батьки, на вихованні яких неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи;
  • батьки, на вихованні яких повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;
  • жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;
  • народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • працівники певних правоохоронних органів.

Зверніть увагу! Також на службу не можуть призвати одержувачів професійної передвищої та вищої освіти, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Коли можна відмовитись від повістки

  • Якщо невірно вказані дані особи;
  • Якщо повістку вручає не уповноважена особа;
  • Якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.
Автор: Софія Ковнір