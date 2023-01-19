В Украине продолжается мобилизация: кого не могут призвать на военную службу принудительно
19 января 2023, 08:54Читати новину українською
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается проведение общей мобилизации. Призвать на службу могут мужчин от 18 до 60 лет.
Однако есть некоторые категории мужчин, которых не могут призвать принудительно. Детальнее об этом – читайте далее в материале 24 Канала.
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Кто не подлежит мобилизации в Украине
- граждане, которые работают в органах государственной власти, критически важных предприятиях и учреждениях;
- признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;
- граждане, ухаживающие за лицами, нуждающимися в опеке;
- многодетные мужчины и женщины, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
- родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;
- опекуны и приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А;
- родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы;
- родители, на воспитании которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу;
- народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники определенных правоохранительных органов.
Когда можно отказаться от повестки
- Если неверно указаны данные лица;
- Если повестку вручает не уполномоченное лицо;
- Если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.