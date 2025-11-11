Ветеран чесно відповів, чи треба мобілізувати всіх чоловіків

В Україні тривають дискусії про те, як має працювати система мобілізації та кого вона повинна стосуватись. Попри заяви про справедливість процесу, чимало громадян досі вважають, що правила не однакові для всіх.

Ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу зазначив, що головна причина недовіри полягає у вибірковості рішень. Він наголосив, що лише усвідомлення неминучості обов'язку може змінити ставлення суспільства до війни.

Помилки у рішеннях щодо мобілізації

Попередні рішення держави щодо мобілізації були ухвалені без чіткої мети та розуміння наслідків. Такий підхід створив у суспільстві враження хаосу та посилив відчуття несправедливості. Люди перестали розуміти логіку дій влади, що поглибило кризу довіри.

Це були якісь суїцидальні настрої держави того дня, коли ухвалювали це рішення. Я взагалі не розумію, навіщо його було приймати і який результат хотіли отримати,

– пояснив голова Антикорупційної ради.

Непродумані кроки в питаннях мобілізації стають причиною спротиву. Без послідовної політики неможливо забезпечити єдність і впевненість у спільній меті. Мобілізація напряму залежить від того, які стимули має людина. Коли громадянам залишають широкий вибір, вони діють відповідно до власних інтересів: одні готуються захищати країну, інші шукають способи уникнути служби – бронюються, виїжджають або оформлюють фіктивні довідки.

Якщо людині дають широкий вибір, вона приймає різні рішення. Хтось піде в армію, а хтось перепливе Тису, а хтось буде плисти, але не допливе,

– зауважив ветеран.

Поки система залишає можливість ухилятися, вона не може бути справедливою. Успіх можливої мобілізації залежить від прозорості правил і розуміння, що вибір є спільним, а не індивідуальним.

Чи потрібно мобілізувати всіх чоловіків?

На думку ветерана, головна проблема мобілізації полягає у вибірковості. Коли люди розуміють, що можуть уникнути служби, вони відповідно змінюють поведінку: відкладають рішення або шукають обхідні шляхи. Якщо ж держава чітко визначає, що служитиме кожен, змінюється ставлення до обов'язку.

Якби ми справді ухвалили рішення, що воюватиме кожен чоловік і не залишили жодних варіантів, це стало б етапом прийняття для більшості. Людина почала б готуватися, розуміючи, що вона точно піде,

– наголосив Гудименко.

Коли всі живуть за єдиними правилами, зникає поділ на тих, хто може "не піти", і тих, хто вже воює. Війна перестає бути чужою, а обов'язок – вибором.

Що відомо про мобілізацію в Україні у 2025 році?