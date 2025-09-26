Імовірно, угорські дрони зайшли в Україну та вели розвідку, – Зеленський
У повітряному просторі України фіксували дрони-розвідники. Ймовірно, вони були угорськими.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Зеленського у п'ятницю, 26 вересня.
Що відомо про розвіддрони на українсько-угорському кордоні?
Про підозрілі дії на українсько-угорському кордоні повідомив головком Сирський на військовій нараді.
Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони,
– повідомив президент після наради.
Він додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
"Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", – додав Зеленський.